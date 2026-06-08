Caso Audios: Decretan arresto domiciliario total para exministra Verónica Sabaj y Luis Hermosilla sigue con arresto domiciliario nocturno

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total para la exministra de la Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj, y arresto domiciliario nocturno para el abogado Luis Hermosilla.

El tribunal también impuso arraigo nacional para ambos imputados y fijó un plazo de investigación de 180 días.

Con esto, se rechazó tanto la prisión preventiva que la Fiscalía solicitó para Sabaj como el arresto total para Hermosilla.

7º Juzgado de Garantía decreta arresto domiciliario total y arraigo nacional para Verónica Sabaj, imputada como autora de cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto; y arresto domiciliario nocturno y arraigo para Luis Hermosilla, imputado por el delito de soborno. pic.twitter.com/hsoOjcW2m3 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) June 8, 2026

Esta determinación se tomó debido a que el tribunal consideró que “conjugando los hechos, los tipos penales que veo que tienen mayor fuerza probatoria, todavía no hablamos de prueba, pero antecedentes más fuertes, unido al caso concreto, a la hija que tiene, al hecho de haber tenido una vida sin reproche penal pretérito y no tener ningún criterio de posibilidad de reiteración, creo que es suficiente para desestimar la solicitud al Ministerio Público”, según consignó La Tercera.

Durante este lunes, tanto Sabaj como Hermosilla fueron formalizados por la Fiscalía de Valparaíso en el marco de la investigación de una nueva arista del llamado caso Audios.

La exjueza está siendo investigada por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto. En tanto, el abogado fue imputado por el posible delito de soborno.