Exministra Antonia Orellana condena filtración de imágenes íntimas de Camila Flores: “Es repudiable lo que se denuncia”

La exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, condenó este lunes la filtración de fotos íntimas que denunció la senadora Camila Flores.

A través de las redes sociales, la exautoridad calificó como “repudiable lo que se denuncia” y afirmó que aquello es un delito de acuerdo con la Ley N.° 21675 Integral.

“Repudiable lo que se denuncia. Senadora, la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito de acuerdo a la Ley 21675″, compartió por X (ex Twitter).

“Miles de mujeres lo sufren; ocupemos la ley y detengamos en forma amplia esta nueva manifestación de la violencia”, añadió.

Repudiable lo que se denuncia. Senadora, la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito de acuerdo a la Ley 21675 #LeyIntegral. Miles de mujeres lo sufren, ocupemos la ley y detengamos en forma amplia esta nueva manifestación de la violencia. https://t.co/WuS8X2h1mk — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) June 8, 2026



Por medio de un video subido a sus redes sociales, Flores informó que presentó una denuncia ante la justicia por el hecho.

Asimismo, apuntó a su exesposo como el presunto culpable de la filtración, asegurando que actuó supuestamente con la ayuda de otras personas.

“Es increíble lo que el despecho y lo que la falta de entendimiento pueden provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra, y que la relación simplemente se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro”, sostuvo.

A lo que agregó: “Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera, todas las veces que quiera y con quienes quiera. Él no tenía por qué estar haciendo este tipo de acciones, porque yo no tenía por qué darle cuentas a él ni a nadie. Este es mi caso, y sin duda el que deben estar sufriendo muchas mujeres”.

Flores enfatizó que la situación está afectando igualmente a su hija: “Nadie tiene derecho a destruir a una mujer solo por despecho. Además, en este caso hay una niña pequeña —mi hija— a la que también se le está dañando y se le está exponiendo. Ninguna persona tiene derecho a hacerlo, a destruirle la vida a otro simplemente porque lo dejaron, por ser despechado”.