Ingresan acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau

Este lunes, diputados de los partidos Nacional Libertario y Republicano ingresaron la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En el libelo se acusa al otrora secretario de Estado de haber vulnerado la Ley de Administración Financiera del Estado y afectado la credibilidad financiera del país.

La acción contra Grau se presentó a propósito de las inconsistencias identificadas en el último Informe de Finanzas Públicas del Gobierno del expresidente Gabriel Boric.

El diputado Agustín Romero (REP) sostuvo que “llegó la hora de la verdad“, afirmando que “se van a hacer efectivas las responsabilidades políticas de quienes tuvieron participación fundamental en el manejo económico del gobierno del expresidente Boric, en este caso, el exministro Nicolás Grau”.