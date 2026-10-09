Tras aluvión: Red Movilidad informa sobre micros que funcionan con recorridos modificados en Las Condes

Red Movilidad informó sobre las micros del Sistema RED que están funcionando con modificaciones en sus recorridos debido al aluvión que afectó Las Condes la tarde del jueves.
Hasta las 7:50 horas de este viernes, hay ocho recorridos que tienen retornos anticipados.
- C37: San Carlos de Apoquindo – Los Olivillos – San Ramón Oriente
- 421: Camino Las Flores – Av. La Plaza.
- 421c: Camino Las Flores – República de Honduras
- C25: Camino El Algarrobo – retorno Rotonda Camino Las Flores.
- C02: Camino El Alba – Camino El Algarrobo – Camino Las Flores – Las Terrazas – República de Honduras – La Plaza – Camino Las Flores
- C09c: Camino El Alba – Camino Algarrobo – Camino Las Flores, Retorno Camino Las Flores
- C09: Las Flores – Camino Algarrobo – Camino El Alba
- C27: República Honduras – RH Retorno Anticipado
Debido a la emergencia, el gobierno decretó estado de catástrofe en Las Condes.
Además, se cancelaron las clases en establecimientos educacionales en dicha comuna y en San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina para este viernes 9 de octubre.
Tras el aluvión, equipos de emergencia se han movilizado hasta el lugar para comenzar con los trabajos de remoción del barro y escombros, además de verificar afectaciones a las personas que viven en la comuna.
🔴⚪07:50 hrs. Actualización de #desvíos Buses RED en @Muni_LasCondes
Retornos anticipados:
🚍C37: San Carlos de Apoquindo – Los Olivillos – San Ramon Oriente
🚍421: Camino Las Flores – Av. La Plaza.
🚍421c: Camino Las Flores – República de Honduras
🚍C25: Camino el Algarrobo- retorno Rotonda Camino Las Flores.
🚍C02: Camino El Alba – Camino El Algarrobo – Camino Las Flores – Las Terrazas – Republica de Honduras – La Plaza – Camino Las Flores
🚍C09c: Camino El Alba – Camino Algarrobo – Camino Las Flores, Retorno Camino Las Flores
🚍C09: Las Flores – Camino Algarrobo – Camino El Alba
🚍C27: Republica Honduras – RH Retorno Anticipado
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) October 9, 2026
Lo más leído
- CGE es multada por error en cobro de cuenta de luz: Corte confirmó sanción y descartó actual ilegal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
- Presidente Kast encabezó reunión de coordinación tras aluvión: "Seguimos atentos a la emergencia y trabajando de manera coordinada"
- Caso Rapa Nui suma dos nuevos funcionarios de la Armada detenidos por denuncia de violación grupal
- Con 55 viviendas inhabitables y 15 kilómetros de avenidas con daños: El primer balance del aluvión que afectó a Las Condes durante el pasado jueves
- Suspenden partido de Universidad Católica vs. Audax en el Claro Arena tras aluvión: Se iba a jugar este sábado 10 de octubre