Tras aluvión: Red Movilidad informa sobre micros que funcionan con recorridos modificados en Las Condes

Red Movilidad informó sobre las micros del Sistema RED que están funcionando con modificaciones en sus recorridos debido al aluvión que afectó Las Condes la tarde del jueves.

Hasta las 7:50 horas de este viernes, hay ocho recorridos que tienen retornos anticipados.

C37: San Carlos de Apoquindo – Los Olivillos – San Ramón Oriente

San Carlos de Apoquindo – Los Olivillos – San Ramón Oriente 421: Camino Las Flores – Av. La Plaza.

Camino Las Flores – Av. La Plaza. 421c: Camino Las Flores – República de Honduras

Camino Las Flores – República de Honduras C25: Camino El Algarrobo – retorno Rotonda Camino Las Flores.

Camino El Algarrobo – retorno Rotonda Camino Las Flores. C02: Camino El Alba – Camino El Algarrobo – Camino Las Flores – Las Terrazas – República de Honduras – La Plaza – Camino Las Flores

Camino El Alba – Camino El Algarrobo – Camino Las Flores – Las Terrazas – República de Honduras – La Plaza – Camino Las Flores C09c: Camino El Alba – Camino Algarrobo – Camino Las Flores, Retorno Camino Las Flores

Camino El Alba – Camino Algarrobo – Camino Las Flores, Retorno Camino Las Flores C09: Las Flores – Camino Algarrobo – Camino El Alba

Las Flores – Camino Algarrobo – Camino El Alba C27: República Honduras – RH Retorno Anticipado

Debido a la emergencia, el gobierno decretó estado de catástrofe en Las Condes.

Además, se cancelaron las clases en establecimientos educacionales en dicha comuna y en San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina para este viernes 9 de octubre.

Tras el aluvión, equipos de emergencia se han movilizado hasta el lugar para comenzar con los trabajos de remoción del barro y escombros, además de verificar afectaciones a las personas que viven en la comuna.