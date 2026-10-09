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Tras aluvión: Red Movilidad informa sobre micros que funcionan con recorridos modificados en Las Condes

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Tras aluvión en Las Condes: Red Movilidad detalla micros con recorridos modificados/Agencia Uno

Red Movilidad informó sobre las micros del Sistema RED que están funcionando con modificaciones en sus recorridos debido al aluvión que afectó Las Condes la tarde del jueves.

Hasta las 7:50 horas de este viernes, hay ocho recorridos que tienen retornos anticipados.

  • C37: San Carlos de Apoquindo – Los Olivillos – San Ramón Oriente
  • 421: Camino Las Flores – Av. La Plaza.
  • 421c: Camino Las Flores – República de Honduras
  • C25: Camino El Algarrobo – retorno Rotonda Camino Las Flores.
  • C02: Camino El Alba – Camino El Algarrobo – Camino Las Flores – Las Terrazas – República de Honduras – La Plaza – Camino Las Flores
  • C09c: Camino El Alba – Camino Algarrobo – Camino Las Flores, Retorno Camino Las Flores
  • C09: Las Flores – Camino Algarrobo – Camino El Alba
  • C27: República Honduras – RH Retorno Anticipado

Debido a la emergencia, el gobierno decretó estado de catástrofe en Las Condes.

Además, se cancelaron las clases en establecimientos educacionales en dicha comuna y en San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Colina para este viernes 9 de octubre.

Tras el aluvión, equipos de emergencia se han movilizado hasta el lugar para comenzar con los trabajos de remoción del barro y escombros, además de verificar afectaciones a las personas que viven en la comuna.

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