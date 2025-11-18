Subsidio DS1: Este martes empieza el segundo llamado del 2025 para proceso de viviendas hasta 1.600 UF

El segundo llamado de 2025 del Subsidio para Sectores Medios abre este martes 18 de noviembre.

El Subsidio para Sectores Medios, conocido como DS1, abrirá este martes 18 de noviembre su segundo llamado de postulación del año 2025. El beneficio permite comprar una vivienda nueva o usada, o construir en un sitio propio, tanto en zonas urbanas como rurales.

Está dirigido a familias que no poseen una vivienda y cuentan con capacidad de ahorro, permitiéndoles acceder a un aporte para adquirir casas o departamentos con un valor máximo de 1.600 UF. En regiones extremas y territorios especiales, como Arica y Parinacota, Aysén, Magallanes, Chiloé, Palena, Isla de Pascua y Juan Fernández, el tope aumenta a 1.800 UF.

Modalidades de postulación y condiciones del beneficio

El Ministerio de Vivienda confirmó que el proceso funcionará en tres vías:

Modalidad automática desde el 18 al 28 de noviembre

Postulación en línea a partir del 19 de noviembre

Vía formulario de atención ciudadana desde el 21 noviembre

Todas las postulaciones con fecha de cierre el 28 de noviembre. Para postular, las personas deben tener una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad y un ahorro mínimo de 40 UF depositado antes del 30 de octubre, sin realizar giros posteriores. También se exige pertenecer al Registro Social de Hogares y no superar el 80% de calificación socioeconómica, ampliado al 90% en el caso de adultos mayores.

El DS1 entrega un monto promedio de subsidio de 450 UF y permite adquirir una vivienda de uso habitacional para la familia. En postulación colectiva, se requiere un grupo de al menos diez integrantes vinculados a una entidad patrocinante y con un proyecto aprobado por el Serviu. Según el Minvu, esta nueva convocatoria busca fortalecer el acceso a la vivienda propia e incorporar medidas transitorias vigentes hasta diciembre de 2025.