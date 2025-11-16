País carabineros de chile

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial en Chile?

Por CNN Chile

16.11.2025 / 15:02

Las proyecciones de la jornada aseguran que ninguno de los postulantes logrará obtener la mayoría absoluta para imponerse esta jornada, por lo que habría una segunda vuelta en donde se definirá a la persona que reemplace al actual Presidente, Gabriel Boric.  

Este domingo los chilenos y chilenas deben acudir a las urnas para elegir un nuevo Presidente para el país y renovar el Congreso. 

Son ocho los candidatos que buscan llegar a La Moneda: Jeannette Jara Román, Johannes Kaiser Barents – Von Hohenhagen, Franco Parisi Fernández, José Antonio Kast Rist, Evelyn Matthei Fornet, Marco Antonio Enríquez – Ominami Gumucio, Harold Mayne-Nicholls Secul y Eduardo Antonio Artés Brichetti. 

En caso de concretarse, la segunda vuelta presidencial sería el próximo 14 de diciembre 2025. En esa fecha los chilenos deberán acudir de nuevo a las urnas para elegir al nuevo Mandatario.

Hay que recordar que el voto extranjero es voluntario, mientras que quienes viven en Chile deben acudir de forma obligatoria a votar, o acudir a una comisaría de Carabineros de Chile para dejar constancia de de inhabilidad para ejercer su derecho y así evitar multas.

