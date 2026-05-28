RIEN: el programa de robótica que mejora la convivencia escolar y el bienestar de niños chilenos

Un taller de robótica que va mucho más allá de programar robots. Eso es RIEN —Robótica Integral Educativa y Neurociencia—, el programa impulsado por Fundación Kiri, Fundación Mustakis y Neuro UC de la Universidad Católica, que busca desarrollar habilidades cognitivas y socioemocionales en estudiantes de cuarto a séptimo básico.

Desde 2024, el programa trabaja con cuatro escuelas —dos participantes y dos de control—, con talleres dos veces por semana de hora y media cada uno, usando kits de robótica Lego. Los estudiantes trabajan en tríos, una decisión pedagógica deliberada: “Para poder desarrollar las habilidades socioemocionales necesitamos a un otro”, explicó Javiera Horta, directora de Educación de Fundación Kiri, en conversación con CNN Chile.

Los resultados intermedios ya son elocuentes. El estudio —que contempla mediciones conductuales y evaluaciones neurofisiológicas, incluyendo electroencefalogramas realizados en las propias escuelas— ha encontrado mejoras estadísticamente significativas en integración social y motivación al logro. En términos concretos, los niños se relacionan mejor con sus pares, resuelven conflictos con más herramientas y perseveran ante los desafíos.

El impacto, además, se siente fuera del aula. Los cursos participantes registran mejor asistencia, especialmente los días de taller, y los equipos directivos reportan una convivencia escolar notablemente mejorada.

Con la mitad del camino recorrido, dimensiones como autoestima, autorregulación y sentido de pertenencia muestran tendencias positivas aunque aún no concluyentes. El programa finaliza en séptimo básico y sus impulsores esperan poder escalarlo a más escuelas y regiones del país, además de publicar sus hallazgos como aporte a la política pública educativa.

Fundación Kiri también trabaja en alianza con el Laboratorio de Desarrollo Socioemocional de la Universidad de Harvard, en un contexto donde, según sus propias cifras, uno de cada dos niños en Chile presenta algún problema de salud mental.