Región Metropolitana: ¿Hasta qué hora lloverá en Santiago?

Durante esta tarde, la Región Metropolitana registró chubascos y la caída de granizos, en un fenómeno que estuvo marcado por la inestabilidad atmosférica y las altas temperaturas previas.
El fenómeno meteorológico comenzó desde las 15 horas y, según comentó el meteorólogo de MeteoChile, Elio Burford, en conversación con 24 Horas, los montos de lluvia variaron entre los 3,3 mm en las comunas de Lo Barnechea y Quinta Normal, incluso, la estación ubicada en Tobalaba registró 7 mm durante ese mismo periodo.
Burford señaló que “parece contraproducente, pero es solo a raíz de la alta temperatura que se produjo durante horas del mediodía y las primeras horas de la tarde. Eso aportó energía a este sistema inestable que ha ocasionado los chubascos y la caída de granizos“.
Al ser consultado por cuál será el escenario durante las próximas horas, agregó que “el chubasco tiende en sus características a ser intermitente; por lo tanto, se espera que a ratos la intensidad aumente, luego disminuya y así se va a mantener por el resto de la tarde”.
“Hacia la noche, como te decía, todas las precipitaciones deberían declinar“, aseguró.
Para la mañana del miércoles se proyecta un escenario más estable con nubosidad parcial para gran parte de la capital. En sectores de San José de Maipo y el sector oriente se podrían presentar chubascos aislados.
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