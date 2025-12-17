Regalarán 100 mil libros de Gabriela Mistral por los 80 años de su Nobel: ¿Cómo y dónde adquirir uno?

Fruto de una alianza entre el Ministerio de las Culturas, Metro y el Banco Itaú, promete ser “la mayor entrega de un libro gratuito en la historia de Chile”. Revisa los detalles.

Este miércoles, se entregarán de forma gratuita 100 mil ejemplares de un libro antológico de Gabriela Mistral, en el marco de la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel de Literatura a la poeta chilena.

Fruto de una alianza entre el Ministerio de las Culturas, Metro de Santiago y el Banco Itaú, promete ser “la mayor entrega de un libro gratuito en la historia de Chile”, de acuerdo con lo informado por sus organizadores.

Se trata de La primera de TODAS, título de la antología poética realizada por Matías Rivas e ilustrada por niños, niñas y jóvenes que fueron ganadores y ganadoras del concurso de dibujo “Imaginando a Gabriela Mistral”.

El proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales a través de la Fundación Inversión Cultural (FINC) contempla la distribución de 100 mil ejemplares en las inmediaciones de 23 estaciones del Metro de Santiago y a lo largo de 11 regiones del país.

Carolina Arredondo Marzán, ministra de las Culturas, sostuvo que “cuando pensamos en Gabriela Mistral, lo primero que suele venir a la mente es su poesía, por el impacto profundo que tuvo en la literatura. Sin embargo, su legado abarca mucho más“.

“Su labor diplomática, representando a Chile en distintos países, su incansable compromiso con la educación, que hoy se refleja en iniciativas como la entrega de esta antología, así como su visión sobre la naturaleza, la espiritualidad, los derechos humanos y las infancias, nos siguen inspirando y conectando con una figura integral, humanista y profundamente comprometida con el bienestar de las naciones”, agregó.

¿Cuándo se entregarán gratis los libros de Gabriela Mistral?

La entrega de los libros se realizará este miércoles 17 de diciembre entre las 9:30 y 10:30 horas en Santiago y en sus 23 estaciones de Metro.

en Santiago y en sus 23 estaciones de Metro. Desde la próxima semana, se entregará en todas las capitales regionales del país.

¿Dónde se darán gratis los libros de Gabriela Mistral?

Línea 1

San Pablo

Las Rejas

Universidad de Santiago

Estación Central

República

Los Héroes

Moneda

Universidad de Chile (Paseo Ahumada y Acceso Sur)

Universidad Católica (Accesos Norte y Sur)

Baquedano

Los Leones

Tobalaba (Nueva Providencia y acceso Luis Thayer Ojeda)

El Golf

Escuela Militar

Manquehue

Los Dominicos

Línea 3

Ñuñoa

Chile España

Plaza Egaña

Fernando Castillo Velasco

Línea 4

Puente Alto

Las Mercedes

Hospital Sótero del Río (acceso oriente y poniente)

Elisa Correa

Los Quillayes

San José de la Estrella

Trinidad

Rojas Magallanes

Vicente Valdés

Vicuña Mackenna

Macul

Línea 5