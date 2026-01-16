Reabren piscina del parque Quinta Normal tras años de cierre: Revisa los horarios y cómo asistir este verano

Las obras de la piscina, que no operaba desde la temporada 2019-2020, consideraron una inversión de $138 millones.

Este jueves, la Municipalidad de Santiago concretó la reapertura de la Piscina del Parque Quinta Normal después de seis años de cierre.

La piscina no operaba desde la temporada 2019-2020, a raíz de daños estructurales, la pandemia y la falta de financiamiento.

Durante la reinauguración, el alcalde Mario Desbordes sostuvo que “nos propusimos recuperar la infraestructura deportiva y recreativa de la comuna. Esta infraestructura estaba deteriorada, destruida, en pésimas condiciones y hoy día está 100% operativa”, señaló.

Las obras consideraron una inversión de $138 millones, destinadas a la reparación de bombas y filtros, sellado de filtraciones, arreglo de grietas y fisuras, pintura general y habilitación de camarines, baños y oficinas, permitiendo que el recinto vuelva a operar.

“Queremos que nuestras niñas y niños tengan un lugar donde pasarlo bien, aprender a nadar y donde las familias puedan compartir. Nuestro próximo desafío es que esta piscina pueda funcionar todo el año, para lo cual vamos a trabajar en su climatización”, recalcó el jefe comunal.

Piscina Quinta Normal: Horarios y valor de las entradas

La piscina iniciará su funcionamiento con una marcha blanca gratuita hasta el 25 de enero, destinada exclusivamente a vecinos y vecinas de Santiago, quienes deberán acreditar domicilio.

Las entradas se podrán retirar a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), además de cupos para organizaciones sociales y usuarios de programas municipales.

A partir del martes 27 de enero comenzará la venta de entradas para público general. Los valores serán:

Martes a viernes: $4.000 público general y $1.800 niños de 5 a 12 años.

Sábados y domingos: $5.000 público general y $1.900 niños de 5 a 12 años.

Niños menores de 5 años y personas mayores (desde los 60 años) tendrán entrada gratuita.

El recinto contará con una capacidad operativa de hasta 800 bañistas y funcionará en horario diurno, de 11:00 a 19:00 horas, de martes a domingo.