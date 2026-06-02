¿Qué patentes tienen restricción vehicular este miércoles 3 de junio?

Santiago vive este miércoles la aplicación de la restricción vehicular, una medida usual durante esta época del año.
La disposición, enmarcada en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, regirá hasta el 31 de agosto.
Se estableció con el fin de mitigar la contaminación en los meses más fríos, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, exceptuando los días festivos.
La medida será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la RM.
¿Qué patentes tienen restricción vehicular el miércoles 3 de junio?
- Con sello verde: 2 y 3
- Sin sello verde: 4, 5, 6 y 7
Revisa las multas por circular durante la restricción vehicular
- Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
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