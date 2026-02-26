Permiso de Circulación 2026: Revisa hasta qué día se puede pagar, en cuántas cuotas se divide y los requisitos

Este impuesto anual, cuyos recursos van en beneficio directo de las municipalidades, es uno de los pagos más relevantes del primer trimestre. Revisa los detalles.

Con el cierre de febrero a la vuelta de la esquina, comienza la cuenta regresiva para que los dueños de vehículos motorizados cumplan con el pago del Permiso de Circulación.

Se trata de un trámite obligatorio que deben realizar automovilistas, motociclistas y propietarios de camionetas, entre otros, para poder transitar legalmente por las calles del país.

Este impuesto anual, cuyos recursos van en beneficio directo de las municipalidades, es uno de los pagos más relevantes del primer trimestre. Revisa hasta qué día se puede cancelar, dónde pagarlo y cuáles son los requisitos exigidos, entre otros aspectos.

Los requisitos para obtener el permiso de circulación

No debes poseer multas de tránsito impagas.

No puedes encontrarte en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI).

No debes encontrarte en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

La revisión técnica del vehículo debe estar al día o vigente.

¿Dónde se renueva el permiso de circulación?

El permiso de circulación se paga en la dirección de tránsito de una municipalidad y en los centros habilitados por cada una de ellas.

Algunos municipios tienen plataformas en línea para que pagues el permiso de circulación, a las que se suele acceder desde el sitio web de la municipalidad.

Se puede pagar con efectivo, tarjetas de débito o crédito y cheque al día.

¿Hasta cuándo puedo pagar el permiso de circulación?

El permiso de circulación se puede pagar hasta el próximo 31 de marzo .

Deben pagar el permiso: automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, carrozas fúnebres, automóviles de alquiler de lujo, de turismo o de servicios especiales, station wagons y camionetas, además de carros y remolques para acoplar a vehículos motorizados, hasta 1.750 kilogramos de capacidad de carga, media unidad.

¿Qué documentos debo presentar?

Vehículos usados: Permiso de circulación anterior, certificado de homologación (si corresponde), o revisión técnica vigente, y Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

Vehículos nuevos: factura de compra (incluye la copia), inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI), certificado de homologación (si corresponde) y certificado de normas de homologación Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) (vigente hasta el 31 de marzo de 2027).

¿Se puede pagar en cuotas?