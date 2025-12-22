Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cómo puedo solicitar los pagos?

Este beneficio estatal está dirigido a las personas mayores, buscando mejorar sus ingresos a través de un pago mensual.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio estatal dirigido a las personas mayores

El objetivo de este beneficio es mejorar los ingresos de los pensionados a través de un pago mensual.

Debido a la reforma de pensiones, desde el 2026 incluirá a nuevos grupos y aumentará por etapas.

PGU: ¿Cuánto dinero se entrega?

Si tienes una pensión base menor o igual a $762.822 mensuales , el monto de la PGU será de $224.004 .

Si tu pensión base se encuentra en el rango de $762.823 a $1.210.828, el valor de la PGU será variable.

¿Cómo postular a la PGU online?

Ingresar a la página de ChileAtiende

Ingresar el RUT y la fecha de nacimiento.

Hacer clic en el botón “ Consultar ”.

En este sitio podrás saber si tienes derecho a la PGU o a otros beneficios previsionales y postular si cumples con los requisitos.

¿Cómo postular a la PGU por videollamada?

Entrar a la página de solicitud de videollamada de ChileAtiende

Ingresar los datos solicitados .

Marcar la casilla para la declaración de veracidad de los datos.

Hacer clic en el botón “Solicitar videollamada”.

¿Cómo postular a la PGU de forma presencial?

Asistir a una oficina de ChileAtiende.

Explicar el motivo de la visita, que en este caso puede ser: Conocer si puede ser beneficiario o beneficiaria de la pensión garantizada o revertir la asignación propuesta por el IPS (PGU o APSV).

¿Cuáles son los requisitos para recibir la PGU?