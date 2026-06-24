PDI alerta por sitio web fraudulento: Estafadores envían mensaje para recuperar iPhone robado

La Policía de Investigaciones (PDI) alertó sobre un falso sitio web que simula ser de la institución.
La Brigada de Cibercrimen de la PDI publicó la alerta en sus redes sociales: “Cibercrimen advierte sobre página que simula estar alojada en nuestro sitio oficial https://pdichile.cl”.
Asimismo, señalaron que los usuarios de celulares podrían recibir un mensaje que los invita a un sitio web para supuestamente recuperar un iPhone perdido o robado.
Sin embargo, esta información es fraudulenta.
La PDI informó que el sitio web falso es “https://pdichile-info.netlify.app” y recomendó a las personas no ingresar a la página.
⭕️Alerta: FALSO SITIO PDI
Cibercrimen advierte sobre página que simula estar alojada en nuestro sitio oficial https://t.co/Vm4GJocqUH.
🤳🏿Como usuario de telefonía móvil podrías recibir un mensaje que te invita a un sitio para la “recuperación de tu iPhone perdido y/o robado”. pic.twitter.com/EtJFltZA5x
— PDI Maule (@PDI_Maule) June 24, 2026
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