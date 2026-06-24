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PDI alerta por sitio web fraudulento: Estafadores envían mensaje para recuperar iPhone robado

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PDI alerta por sitio web falso que suplanta su identidad/@PDI_Maule

La Policía de Investigaciones (PDI) alertó sobre un falso sitio web que simula ser de la institución.

La Brigada de Cibercrimen de la PDI publicó la alerta en sus redes sociales: “Cibercrimen advierte sobre página que simula estar alojada en nuestro sitio oficial https://pdichile.cl”.

Asimismo, señalaron que los usuarios de celulares podrían recibir un mensaje que los invita a un sitio web para supuestamente recuperar un iPhone perdido o robado.

Sin embargo, esta información es fraudulenta.

La PDI informó que el sitio web falso es “https://pdichile-info.netlify.app” y recomendó a las personas no ingresar a la página.

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