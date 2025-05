“No todo lo que brilla es Cyber”: Sernac da recomendaciones para evitar estafas y alerta sobre los tipos de fraude

Seguridad en los pagos: Usa tarjetas de crédito, tarjetas virtuales o plataformas reconocidas como WebPay, PayPal o MercadoPago, que ofrecen más protección ante fraudes. También es esencial activar la autenticación en dos pasos (2FA), no compartir datos bancarios por canales informales y revisar con frecuencia los movimientos de cuenta. No realices transferencias directas a cuentas personales, ya que estas no cuentan con mecanismos de devolución en caso de estafa.