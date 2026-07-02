Minsal lanzó campaña contra el sarampión: ¿A quiénes les corresponde vacunarse?

“Chile contra el sarampión” es el nombre de la campaña lanzada por el Ministerio de Salud (Minsal) para reforzar la vacunación en contra de la enfermedad y llegar a alrededor de 140 mil niños y niñas que tienen su segunda dosis pendiente.

En el país no se han registrado casos autóctonos desde 1993 debido a la cobertura de vacunación. Si bien este año se han reportado dos casos, corresponden a personas que se contagiaron en el extranjero y desarrollaron la enfermedad en territorio nacional sin casos secundarios.

De todos modos, se busca reforzar la protección en contra de la enfermedad, considerando que hay una alerta epidemiológica vigente por el alza de casos en países como Perú y Bolivia.

La autoridad sanitaria llamó a las personas a proteger a los más jóvenes ante el sarampión, “considerando que cerca de 143 mil niños de hasta seis años se encuentran con sus esquemas de vacunación incompletos” contra la enfermedad.

Así, se contactará vía WhatsApp y por el teléfono de Salud Responde a madres, padres y cuidadores de niños de hasta 6 años que no tienen las dos dosis.

Durante el segundo semestre, y como parte del calendario de vacunación habitual a escolares de primero básico, “los equipos verificarán los registros de inmunización contra el sarampión y si los niños no tienen su dosis de los tres años, les aplicarán la vacuna en el colegio” en los casos que corresponda.

Sarampión: ¿Cuáles son los síntomas y quiénes deben vacunarse?

Entre los síntomas se encuentran fiebre, conjuntivitis, rinitis aguda y tos.

Además, entre el tercer y séptimo día aparece el exantema, con lesiones que comienzan en la cara y luego se expanden al resto del cuerpo.

El Minsal informó que las personas que deben vacunarse contra el sarampión son: