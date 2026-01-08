Servicios bad bunny

Metro extiende horario en estaciones de las Líneas 3, 5 y 6 por conciertos de Bad Bunny

Por Valentina Sánchez Cárdenas

08.01.2026 / 10:28

La empresa informó que habrá estaciones de ingreso, salida y de combinación.

Metro de Santiago anunció que extenderá su horario de servicio por los conciertos de Bad Bunny en Chile.

El cantante regresa a territorio nacional con su gira Debí tirar más fotos, con la que brindará shows este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero en el Estadio Nacional.

Para facilitar el regreso de los asistentes a sus hogares, la empresa dispuso que dichos días, algunas estaciones de las Líneas 3, 5 y 6 funcionarán hasta las 00:30 horas.

Junto con ello, “los equipos de seguridad de Metro serán redistribuidos para potenciar las estaciones de mayor afluencia como Estadio Nacional, Ñuñoa y Ñuble. Además, contamos con un plan y trabajo coordinado con Carabineros y la 60° Comisaria que se encuentra en dicha estación, apoyando la llegada y retiro de los asistentes al espectáculo”.

Metro extiende horario por conciertos de Bad Bunny

El tren subterráneo funcionará de la siguiente manera el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero.

Estaciones de ingreso:

  • Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa

Estaciones de salida:

  • Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa y Plaza Egaña
  • Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista La Florida y Vicente Valdés
  • Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa y Los Leones

Estaciones de combinación:

  • Líneas 3 y 6: Ñuñoa
  • Líneas 5 y 6: Ñuble

