Alerta Ambiental en la RM: Revisa las restricciones para este miércoles 3 de junio

Las autoridades declararon Alerta Ambiental por segundo día consecutivo en la Región Metropolitana, debido a las malas condiciones de ventilación y calidad del aire en la cuenca de Santiago.

La medida contempla restricciones para determinados vehículos, además de la prohibición de usar calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera en toda la RM. La excepción corresponde a los calefactores a pellet.

También se reforzará la fiscalización de la restricción vehicular y el programa de lavado y aspirado de calles.

En tanto, el Ministerio de Educación sugirió no suspender las clases de Educación Física, aunque recomendó modificar su intensidad y privilegiar actividades de menor consumo de oxígeno.

¿Qué vehículos tienen restricción este miércoles 3 de junio?

La restricción vehicular rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, en todas las comunas de la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.

Para este miércoles 3 de junio, no pueden circular los siguientes vehículos:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 2 y 3.

dígitos 2 y 3. Vehículos no catalíticos, sin sello verde: dígitos 4, 5, 6 y 7. Además, no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

dígitos 4, 5, 6 y 7. Además, no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Motos con año de fabricación anterior a 2002: dígitos 4, 5, 6 y 7.

dígitos 4, 5, 6 y 7. Motos inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: dígitos 2 y 3.

dígitos 2 y 3. Buses de pasajeros sin sello verde: dígitos 4, 5, 6 y 7. Además, no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

dígitos 4, 5, 6 y 7. Además, no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio. Transporte de carga sin sello verde: dígitos 4, 5, 6 y 7. Además, no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

Medidas por la Alerta Ambiental

Durante la jornada estará prohibido el uso de calefactores a leña y derivados de la madera en toda la Región Metropolitana, salvo equipos a pellet.

La autoridad llamó a respetar las medidas para reducir las emisiones contaminantes durante una jornada con condiciones desfavorables para la calidad del aire.