Alerta Ambiental en la RM: Revisa las restricciones para este miércoles 3 de junio

Las autoridades declararon Alerta Ambiental por segundo día consecutivo en la Región Metropolitana, debido a las malas condiciones de ventilación y calidad del aire en la cuenca de Santiago.
La medida contempla restricciones para determinados vehículos, además de la prohibición de usar calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera en toda la RM. La excepción corresponde a los calefactores a pellet.
También se reforzará la fiscalización de la restricción vehicular y el programa de lavado y aspirado de calles.
En tanto, el Ministerio de Educación sugirió no suspender las clases de Educación Física, aunque recomendó modificar su intensidad y privilegiar actividades de menor consumo de oxígeno.
¿Qué vehículos tienen restricción este miércoles 3 de junio?
La restricción vehicular rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, en todas las comunas de la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.
Para este miércoles 3 de junio, no pueden circular los siguientes vehículos:
- Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 2 y 3.
- Vehículos no catalíticos, sin sello verde: dígitos 4, 5, 6 y 7. Además, no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
- Motos con año de fabricación anterior a 2002: dígitos 4, 5, 6 y 7.
- Motos inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: dígitos 2 y 3.
- Buses de pasajeros sin sello verde: dígitos 4, 5, 6 y 7. Además, no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
- Transporte de carga sin sello verde: dígitos 4, 5, 6 y 7. Además, no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
Medidas por la Alerta Ambiental
Durante la jornada estará prohibido el uso de calefactores a leña y derivados de la madera en toda la Región Metropolitana, salvo equipos a pellet.
La autoridad llamó a respetar las medidas para reducir las emisiones contaminantes durante una jornada con condiciones desfavorables para la calidad del aire.
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