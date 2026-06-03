Registro Nacional de Vándalos: ¿Qué conductas se calificarían como delitos e incivilidades?

Fue el lunes en su primera Cuenta Pública cuando el presidente José Antonio Kast anunció algunas iniciativas en materia de seguridad, incluyendo el proyecto para crear el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.

“No basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”, dijo el mandatario.

Así, este registro busca “proteger a las personas de las conductas que afectan los barrios, alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”.

Y, además, permitirá que quienes cometan delitos graves o “incivilidades” pierdan beneficios sociales por un determinado tiempo, mientras su nombre aparece en el listado.

Entre dichos beneficios se encuentran la gratuidad, Pensión Garantizada Universal (PGU) o Subsidio de Arriendo.

¿Qué acciones se incluirían como delitos e incivilidades?

De acuerdo a lo detallado por el Gobierno, se buscaría incluir como delitos:

Atentados contra carabineros y personal de los servicios de salud

Retención del transporte público

Tráfico de estupefacientes

Daño a monumentos nacionales

Y se propone calificar de incivilidades conductas como: