Senado: Megarreforma será discutida en comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente

Ayer martes la Sala del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional. Con ello, la iniciativa comenzará su tramitación en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente.

En la instancia, los parlamentarios rechazaron por 21 votos a favor y 24 en contra lo planteado por la oposición respecto a que la megarreforma pasara por más comisiones que las acordadas en la reunión de comités del Senado la semana pasada.

La oposición había argumentado que pasara por más comisiones debido a la multiplicidad de temas que aborda la megarreforma; sin embargo, se estableció que pasará por tres, al igual que en la Cámara Baja.

Así, el proyecto iniciará su discusión en general esta jornada en la comisión de Hacienda.

La instancia fue citada para las 10:30 horas y para las 12:30 para arrancar con el estudio del proyecto y este jueves 4 de junio entre las 9:30 y las 11:30 horas.