El fraude que involucró al mayor importador de plátanos en Chile: Cerró la causa tras pagar $104 millones

El 10° Juzgado de Garantía de Santiago visó una suspensión condicional del procedimiento para el empresario frutícola Gabriel Massuh Isaías, acusado de delitos tributarios.

Según información de Radio Biobío, la resolución judicial establece el pago de $104.419.516 fraccionados en diez cuotas mensuales correlativas y consecutivas destinadas a la Tesorería General de la República.

La decisión del tribunal significó una reducción sustancial frente a la querella ingresada en agosto de 2019 por el Servicio de Impuestos Internos. El organismo calculó originalmente un perjuicio fiscal actualizado de $2.712.724.395 mediante el uso de 562 facturas falsas.

No obstante, Fiscalía imputó finalmente la utilización de solo 26 documentos falsificados y fijó la evasión de IVA en un valor histórico de $133.284.241.

La modificación del alcance penal se originó por dificultades probatorias detectadas durante la investigación. Desde el organismo tributario argumentaron que “producto de un informe pericial evacuado por la PDI, se pudo establecer irrefutablemente la falsedad de 26 facturas”.

Por su parte, el abogado defensor de Massuh, Ricardo Freire, descartó dolo civil y manifestó que su representado aceptó el término de la causa “dado los años transcurridos, el tiempo y desgaste que esto significa”.