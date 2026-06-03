Metro opera parcialmente en Línea 4: Revisa las estaciones cerradas

Metro de Santiago informó durante la mañana de este miércoles que el servicio en la Línea 4 se encuentra operando de forma parcial debido a una persona en la vía.
La situación ocurre en medio de la hora punta y mantiene cerradas cinco estaciones del tramo suroriente de la red.
De acuerdo con la información entregada por la empresa a través de su cuenta de X, la Línea 4 solo está disponible entre Tobalaba y Vicente Valdés, y entre Hospital Sótero del Río y Plaza de Puente Alto.
¿Qué estaciones están cerradas en la Línea 4?
Por el momento, las estaciones que permanecen cerradas son:
- Rojas Magallanes.
- Trinidad.
- San José de la Estrella.
- Los Quillayes.
- Elisa Correa.
Metro llamó a los usuarios a considerar esta interrupción en sus tiempos de viaje y mantenerse atentos a la actualización del estado de la red.
Qué hacer ante una emergencia en Metro
Ante una emergencia en Metro de Santiago, las personas pueden comunicarse al 1411 e indicar su ubicación.
En caso de ser víctima o testigo de acoso, el número habilitado es el 1488.
También es posible contactar al personal de Metro mediante los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.
En caso de evacuación, la recomendación es mantener la calma, seguir las instrucciones del personal, no correr y asistir a menores de edad o personas con movilidad reducida si es posible.
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