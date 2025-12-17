Matrículas Admisión 2026: ¿Hasta cuándo hay plazo y qué documentos se necesitan?

Quedan pocos días para que los apoderados o apoderadas puedan realizar el trámite. Revisa los detalles.

A pocos días del cierre de la etapa de matrículas del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026, surgen dudas entre apoderados y familias respecto del último proceso previo al inicio del nuevo año escolar.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, las matrículas deben realizarse de manera presencial y directa en el establecimiento educacional asignado durante el proceso de postulación.

El plazo para efectuar este trámite se encuentra habilitado desde el 9 de diciembre y la información puede ser revisada en el sitio web del SAE, ingresando con el RUT y la contraseña del apoderado postulante.

Proceso de matrículas y trámites por terceros

El período para concretar la inscripción en el establecimiento asignado se extenderá hasta el lunes 22 de diciembre en la mayor parte del país. Sin embargo, en las regiones de Aysén y Magallanes, el plazo finalizará el martes 30 de diciembre.

Según detalla el Sistema de Admisión Escolar en su sitio oficial, para realizar el trámite de matrícula se requiere presentar la siguiente documentación:

Copia de la cédula de identidad del estudiante.

Certificado de nacimiento.

Certificado IPE.

Copia de la cédula de identidad del apoderado.

En caso de que el apoderado no pueda asistir de forma presencial, el trámite podrá ser realizado por un tercero. Para ello, se debe presentar un poder simple emitido por el apoderado, que incluya sus datos y los de la persona designada, junto con la copia de la cédula de identidad del apoderado y del representante por ambos lados, o bien certificado IPA y pasaporte, según corresponda.