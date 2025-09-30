Loratadina, desloratadina y más: ¿Cómo acceder a remedios para la alergia a mitad de precio?

Para muchas personas, la primavera trae consigo estornudos, congestión y otros síntomas que hacen indispensable contar con tratamientos adecuados. Revisa los medicamentos con descuento y cómo encontrarlos.

Con el inicio de la primavera llegan los días más largos, el aumento de las temperaturas y también un clásico de esta temporada: las alergias.

Para muchas personas, esta época del año trae consigo estornudos, picazón en los ojos, congestión y otros síntomas que hacen indispensable contar con tratamientos adecuados.

En ese escenario, el acceso a medicamentos a precios más bajos cobra especial relevancia. Una de las alternativas más útiles es la Ley Cenabast, un mecanismo que permite adquirir remedios con importantes descuentos, que en algunos casos pueden superar el 80%.

Hoy existen más de 1.100 farmacias adheridas al programa que cuentan con abastecimiento de medicamentos esenciales para el tratamiento de alergias. Estas están distribuidas a lo largo de todo el país, con presencia incluso en Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández.

¿Qué antialérgicos tienen hasta 73% de descuento en farmacias adheridas a Ley Cenabast?

Loratadina 10 MG (caja con 30 comprimidos recubiertos): $530 en farmacia adherida (66% menos que el precio promedio de $1.542)

Mometasona 50 MG (caja de 1 frasco con 140 dosis): $3.730 en farmacia adherida (73% menos que el precio promedio de $14.126)

Desloratadina 5 MG (caja con 1 frasco de 120 dosis: $1.380 en farmacia adherida (45% menos que el precio promedio de $2.490)

Fexofenadina 180 MG (caja de 30 comprimidos recubiertos): $10.820 en farmacia adherida (52% menos que el precio promedio de $22.383)

Levocitirizina 5 MG (caja de 30 comprimidos recubiertos): $1.790 en farmacia adherida (45% menos que el precio promedio de $3.264)

Olopatadina 0,2% SOL OFT (caja con 1 frasco de 5 ml): $13.960 en farmacia adherida (37% menos que el precio promedio de $21.822)

¿Cómo buscar los medicamentos con descuento?