“Vivimos en el momento más oscuro”: Valeria Luiselli denuncia “terror psicológico diario” a migrantes en EE.UU. y defiende el español como bandera política

En el marco de su visita a Santiago para presentar su aclamada novela Principio, medio y fin, la destacada escritora mexicana Valeria Luiselli conversó en exclusiva con el programa Influyentes de CNN Chile. En una profunda y descarnada entrevista conducida por la periodista Paula Escobar, la autora abordó el crítico panorama humanitario que enfrentan las comunidades hispanas bajo el asedio de las agencias de control fronterizo y la persistente ola xenófoba en territorio norteamericano, país donde reside desde hace dos décadas.

Durante el diálogo, la ganadora de la prestigiosa beca MacArthur recordó su vasta trayectoria documentando las crisis de desplazamiento forzado y acusó un recrudecimiento sin precedentes en la violencia institucional de los organismos migratorios. “Vivimos en el momento más oscuro que yo he visto en Estados Unidos. Llevo 20 años ahí, llevo 20 años trabajando de cerca con comunidades migrantes, he sido traductora en las cortes de migración documentando testimonios de niños y de niñas para ayudar en los procesos de defensa de las órdenes de deportación, he trabajado en centros de detención que quizás son los lugares más espantosos que he visto en mi vida entera”, manifestó Valeria Luiselli, escritora mexicana.

La novelista prosiguió detallando el impacto emocional y estructural que sufren las minorías en dicho país, alertando sobre las extremas condiciones de reclusión a las que son sometidos los menores de edad que ingresan por los límites territoriales. Al respecto, la literata fustigó que “un centro de detención para menores donde están atrapados, aprisionados los menores que no hicieron nada más que llegar a pedir asilo a un lugar y aún así, habiendo visto esas distintas capas de los infiernos dantescos del sistema migratorio estadounidense, nada, nada nos preparó para el horror y el terror psicológico diario que es hoy vivir en Estados Unidos para las comunidades migrantes”.

Finalmente, Luiselli revindicó el uso del idioma castellano como una herramienta activa de resistencia y militancia cultural frente a las directrices de persecución del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), planteando un directo desafío al statu quo de las autoridades gubernamentales angloparlantes. “Recuerdo que llegué el día que ganó Trump a la clase. Tenía un grupo muy lindo de chicos y chicas y yo llegué toda hinchada de haber llorado, de haberme topado con un MAGA en el tren, de haber tenido un encuentro difícil esa mañana ahí con un chico con su cachucha roja de MAGA, y llegué a la clase y los chicos estaban como esperando a ver qué decía yo, como ansiosos de escuchar algo, y lo que pude decirles en ese momento fue algo que después entendí que no sólo lo creía sino que cada vez lo creo más y fue: a ver chicos, chicas, aprender español se acaba de convertir en una postura política, así que si lo van a hacer, abrácenla absolutamente”, sentenció Valeria Luiselli, escritora mexicana.