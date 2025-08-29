Lollapalooza Chile 2026: ¿Cómo prevenir estafas al comprar entradas?

La compañía Kaspersky recordó que los "ciberestafadores" se aprovechan de la euforia que generan festivales musicales de esta magnitud para robar información personal y financiera.

Este jueves se dio a conocer el line up de artistas que vendrán a Lollapalooza Chile 2026.

Como cada año, miles de fanáticos y fanáticas buscan asegurar sus entradas, por lo que la venta de tickets se convierte en un momento de alta demanda, aunque también es un escenario ideal para los “ciberdelincuentes”.

Si bien la venta general ya comenzó, durante las próximas jornadas la organización del evento comenzará con la venta de tickets diarios, por lo que es importante estar atentos para no caer ante posibles estafas.

La compañía Kaspersky señaló que los estafadores se aprovechan de la euforia que generan festivales musicales de esta magnitud para robar información personal y financiera a través de páginas falsas que simulan ser oficiales, ataques a las plataformas de boletería y mensajes engañosos en correos electrónicos, SMS o redes sociales.

Otro factor que aumenta la vulnerabilidad de los usuarios es guardar datos bancarios en aplicaciones o páginas donde comprar sus boletos. Si bien hacer esto puede ayudar a acelerar el proceso en futuras transacciones, “también convierte esa información en un objetivo valioso para los criminales. Si una de estas plataformas llega a ser comprometida, los datos de las víctimas quedan expuestos y pueden terminar siendo comercializados en foros clandestinos”.

A ello se suma la reventa en redes sociales y canales no oficiales. En estos casos, podría tratarse de tickets duplicados o no válidos y “en muchos casos, el comprador descubre demasiado tarde que ha sido víctima de un engaño”.

“Los ciberdelincuentes aprovechan la expectativa que generan los grandes festivales para poner en marcha diferentes tipos de fraudes. La demanda sigue siendo alta y eso los convierte en un blanco perfecto para el robo de información. No solo buscan atacar directamente las plataformas de venta, también diseñan páginas falsas que imitan a los portales oficiales o incluso crean perfiles engañosos en redes sociales para ofrecer supuestas reventas”, comentó Fabio Assolini, Director del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Lollapalooza 2026: Consejos para evitar estafas al comprar entradas

La compañía entregó una serie de consejos a los compradores para proteger sus tarjetas y evitar fraudes: