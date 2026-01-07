Lluvias en Santiago: ¿En qué zonas caerán precipitaciones y cuándo?

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) explicaron el fenómeno se debe a una "baja segregada". Revisa los detalles.

De forma inesperada para ser verano, la Región Metropolitana se prepara para la llegada de lluvias previo al fin de semana.

Estas precipitaciones llegan tras días con temperaturas agradables, que contrastaron con la ola de calor registrada en los días previos.

La Dirección Meteorológica emitió un aviso meteorológico, además de una Advertencia Agrometeorológica, por “precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo”.

Además de la RM, el fenómeno causado por una “baja segregada” también afectará las regiones de Valparaíso, O’Higgins y el Maule, según lo señalado por Meteorología.

Región Metropolitana: ¿Cuándo, cuánto y en qué zonas lloverá?

Meteorología detalló que en la Región Metropolitana lloverá desde la tarde del jueves 8 hasta la noche del jueves 8 de enero .

Precipitará específicamente en la precordillera y cordillera de la región.

Se pronostican entre 5 y 15 milímetros de agua caída para la precordillera y entre 10 y 20 milímetros para la cordillera.

#Aviso A8/2026: [06/ene 12:35] Precipitaciones Normales a Moderadas en corto periodo de tiempo en zonas desde la región de Valparaíso a la región del Maule https://t.co/TrTIVmlzn9 pic.twitter.com/GIkwomCPJo — MeteoChile (@meteochile_dmc) January 6, 2026