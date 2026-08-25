Lluvias en Santiago: ¿Cuándo comienzan y cuánto podría llover en la Región Metropolitana esta semana?

Luego de un fin de semana de altas temperaturas durante el fin de semanas entre las regiones de Coquimbo y la Metropolitana, las temperaturas comenzaron a bajar y se aproxima un frente de sistemas frontales que dejarán consigo precipitaciones en gran parte de la zona centro-sur.

En conversación con CNN Chile, Pamela Henríquez, coordinadora jefe de Meteored, entregó más detalles acerca del pronóstico del clima para esta semana.

¿Cuándo empieza la lluvia?

Desde el lunes 24, comenzó la nubosidad en la zona central. Un primer evento dejó chubascos entre Ñuble y Biobío, mientras que en la capital se espera que mañana comiencen las lluvias.

“Se acumularán más precipitaciones entre la tarde/noche del miércoles y la tarde del jueves. Podrían acumularse aproximadamente entre 20 y 30 milímetros, según estiman el modelo europeo y el modelo norteamericano al día de hoy”, dijo la meteoróloga.

La RM tendrá lluvias durante toda la semana, pero de forma intermitente, con pausas y posibles precipitaciones aisladas.

“Importante que los acumulados de toda la semana podrían ser más importantes en el sector poniente, en el sector sur y también hacia el oriente. Por ejemplo, Curacaví, María Pinto, Talagante, Peñaflor, Buin, Paine podrían registrar precipitaciones sobre los 30-35 milímetros y hacia el oriente, como San José de Maipo, incluso podrían superar los 80 milímetros”, explicó.

Respecto al viento que se ha visto esta jornada. Henríquez señaló que “ya no va a estar presente“, sin embargo en las partes más arriba de la cordillera si se evidenciarán ráfagas de hasta 100 km/h.

También, existe la posibilidad de tener tormentas eléctricas durante el viernes y sábado en la tarde. “Estos dos días podrían también agregarse chubascos intensos en algunos sectores, sobre todo precordilleranos, y también la posibilidad de granizos”, advirtió la integrante de Meteored.

En sectores más altos de la cordillera se registrará isoterma cero, por lo que es posible que ocurran nevadas.