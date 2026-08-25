Debut de Vozinha en Colo Colo: ¿Cuándo juega y dónde ver el partido en vivo?

Luego del triunfo de Colo Colo en el Superclásico 200, el cuadro albo se prepara para el esperado debut de Vozinha, quien podría sumar sus primeros minutos como titular ante Unión Española.
El partido contra Unión Española significará el debut oficial del jugador en Colo Colo, salvo un cambio de última hora.
El equipo (10 puntos) ya está clasificado, pero debe determinar si avanza a octavos como primero o segundo del grupo. Si el resultado es favorable, será líder y jugará contra el Audax en la siguiente fase, pero si pierde y O’Higgins (8 puntos) derrota a Recoleta, el cacique seguirá segundo junto a Santa Cruz.
En tanto, el jugador caboverdiano cumplió su tercera semana de entrenamientos en el Estadio Monumental.
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