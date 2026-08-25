Subsecretario Pávez tras fallo del TC sobre reposición de servicios básicos: “Los fallos no se comentan, se acatan”

Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento del Ejecutivo en contra de una disposición que obligaba a las empresas sanitarias, eléctricas y de gas a reponer gratuitamente los servicios básicos interrumpidos antes y durante el período de declaración de zona de “catástrofe”.
La decisión del TC representa un nuevo revés para el Gobierno, que buscaba dejar sin efecto esta disposición incorporada durante la tramitación de la iniciativa con apoyo de la oposición.
Frente a esto, Máximo Pávez, subsecretario del Interior, sostuvo que “el Presidente de la República prestó un requerimiento con respecto a que la norma impugnada está fuera de las matrices; el TC realizó su fallo y, como procede una democracia con separación de poderes, los fallos no se comentan, los fallos se acatan“, señaló.
“Lo relevante acá es que hay un Tribunal de la República que desestimó la presentación del Presidente, y por lo tanto, la norma de acuerdo al TC es constitucional; es todo lo que le corresponde comentar al gobierno”, concluyó.
Lo más leído
- Comisión de Seguridad del Senado dará prioridad a 10 proyectos tras acuerdo con el ministro Arrau
- Exsubsecretaria Fuentes y respuesta de Cancillería por Magallanes: "Han sido claros, hay intención de no generar problemas con un país amigo"
- Apple presenta su nueva generación de Mac mini y Mac Studio con nuevos chips y foco en IA
- Menor de 14 años queda en internación provisoria tras confesar que habría matado a su madre en San Joaquín
- DMC advierte probabilidad de tormentas eléctricas y fuertes vientos en cinco regiones del país