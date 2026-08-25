Subsecretario Pávez tras fallo del TC sobre reposición de servicios básicos: “Los fallos no se comentan, se acatan”

Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento del Ejecutivo en contra de una disposición que obligaba a las empresas sanitarias, eléctricas y de gas a reponer gratuitamente los servicios básicos interrumpidos antes y durante el período de declaración de zona de “catástrofe”.

La decisión del TC representa un nuevo revés para el Gobierno, que buscaba dejar sin efecto esta disposición incorporada durante la tramitación de la iniciativa con apoyo de la oposición.

Frente a esto, Máximo Pávez, subsecretario del Interior, sostuvo que “el Presidente de la República prestó un requerimiento con respecto a que la norma impugnada está fuera de las matrices; el TC realizó su fallo y, como procede una democracia con separación de poderes, los fallos no se comentan, los fallos se acatan“, señaló.

“Lo relevante acá es que hay un Tribunal de la República que desestimó la presentación del Presidente, y por lo tanto, la norma de acuerdo al TC es constitucional; es todo lo que le corresponde comentar al gobierno”, concluyó.