Revés para el Gobierno: TC rechaza requerimiento del Ejecutivo por “reposición de servicios básicos” en megarreforma por 9 votos a 1

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento del Gobierno en torno a la megarreforma.

La determinación se tomó por nueve votos contra uno.

“El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), integrado por su presidenta, ministra señora María Pía Silva, y por sus ministras y ministros señora Daniela Marzi, señora Nancy Yáñez, señor Miguel Ángel Fernández, señor Raúl Mera, señora Catalina Lagos, señor Héctor Mery, señora Marcela Peredo, señora Alejandra Precht y señor Mario Gómez, acordó rechazar, por nueve votos contra uno, el requerimiento” presentado por el presidente José Antonio Kast, junto a los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de la Segpres, José García Ruminot; de Obras Públicas, Louis de Grange, y la ministra de Energía, Ximena Rincón, indica el comunicado del organismo.

⚖️ Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el Primer Mandatario en Rol N°17.892-26-CPT. pic.twitter.com/uXKoJKSxUX — Tribunal Constitucional de Chile (@tribconst_chile) August 25, 2026

El pleno rechazó el artículo 31 del proyecto de reconstrucción nacional, relacionado con la reposición de servicios básicos ante situaciones de catástrofe.

El Ejecutivo buscaba impugnar el artículo incorporado por la oposición, que obliga a las empresas de servicios básicos a reconectar gratuitamente a sus clientes que vivan en zonas afectadas por catástrofes, incluyendo aquellos hogares cuyos servicios hayan sido suspendidos por falta de pago.

Desde La Moneda argumentaban que dicho artículo no tenía relación con las ideas matrices de la megarreforma.

“La votación y los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer dentro del plazo establecido en los artículos 93, inciso quinto de la Constitución y 67 de la Ley 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional”, termina el documento.

Cabe señalar que este rechazo a la impugnación del Ejecutivo había sido advertido hace algunas semanas por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado. Incluso, señaló que el resultado de la votación del TC podría ser 9-1.