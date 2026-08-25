SpaceX desarrollará “Starmind” su primer satélite de inteligencia artificial junto a NVIDIA

SpaceXAI, la unidad de inteligencia artificial ligada a SpaceX y al desarrollo de la IA Grok, planea extender su infraestructura de cómputo de inteligencia artificial y llevarla al espacio, según anunció NVIDIA.

El primer paso de este proyecto será un satélite de inteligencia artificial de primera generación llamado Starmind.

El satélite Starmind se basará en un sistema optimizado de la plataforma NVIDIA Vera Rubin NVL72, la misma arquitectura que NVIDIA utiliza para sus fábricas de inteligencia artificial en la Tierra.

Según la compañía, NVIDIA y SpaceXAI trabajan en adaptar esa base tecnológica a los requerimientos de la computación orbital, donde factores como la energía, la gestión térmica, el ancho de banda, la confiabilidad y la integración física imponen restricciones muy distintas a las de un centro de datos convencional.

“SpaceX, en colaboración con NVIDIA, ha diseñado un sistema Vera Rubin NVL72 optimizado para el espacio para su lanzamiento a órbita en el cuarto trimestre del próximo año, con una escala significativa en 2028“, señaló Elon Musk.

“Nuestro diseño es significativamente más simple, de menor costo, más denso y ligero que un rack tradicional”, agregó.

El chip Vera: diseñado específicamente para agentes de inteligencia artificial

Además del proyecto orbital, SpaceXAI desplegará las nuevas CPU Vera de NVIDIA para acelerar sus aplicaciones de inteligencia artificial agéntica, es decir, sistemas de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas y tomar acciones, y no solo generar respuestas.

Según NVIDIA, este tipo de aplicaciones depende cada vez más de procesadores capaces de coordinar herramientas, ejecutar código, procesar datos y correr simulaciones entre los llamados a los modelos de inteligencia artificial.

NVIDIA describió a Vera como el primer procesador diseñado específicamente para agentes de inteligencia artificial. El chip cuenta con 88 núcleos de diseño propio, denominados Olympus, tecnología de multihilo espacial y memoria de alto ancho de banda, con capacidad de hasta 1,2 terabytes por segundo.

Asimismo, Vera permite completar tareas hasta 1,8 veces más rápido que los procesadores basados en arquitectura x86 en cargas de trabajo de inteligencia artificial agéntica, aprendizaje por refuerzo y procesamiento de datos.

Grok también escalará su infraestructura con la plataforma Vera Rubin

En paralelo, la compañía de Musk expandirá su infraestructura de inteligencia artificial para Grok utilizando la plataforma NVIDIA Vera Rubin, en momentos en que la compañía escala su capacidad de cómputo hacia niveles del orden de gigawatts.

Esta plataforma integra cómputo acelerado, la tecnología de interconexión NVLink, redes Spectrum-X Ethernet y procesamiento de datos BlueField, con el objetivo de mejorar el rendimiento y la eficiencia energética a gran escala.

Ian Buck, vicepresidente de computación de alto rendimiento e hiperescala de NVIDIA, señaló que la inteligencia artificial agéntica requiere “uno construido no solo para generar respuestas, sino para tomar acción“.

“Vera entrega a los agentes de inteligencia artificial el rendimiento de CPU necesario para actuar en tiempo real, ejecutando código, procesando datos y coordinando tareas complejas. SpaceXAI está llevando esta arquitectura desde las grandes fábricas de inteligencia artificial hacia la próxima frontera de la computación en órbita“, agregó.

Por su parte, Mike Nicolls, presidente de SpaceXAI, explicó: “Vera nos entrega el rendimiento de CPU y el ancho de banda de memoria para ejecutar enormes volúmenes de orquestación, código y procesamiento de datos, mientras las unidades de procesamiento gráfico hacen lo que mejor saben hacer”.

“Eso significa agentes de inteligencia artificial de mayor rendimiento y más trabajo útil por cada watt de cómputo“, puntualizó.

Con este anuncio, NVIDIA busca posicionar una misma arquitectura de cómputo capaz de operar en distintos entornos, desde procesadores Vera para acelerar agentes de inteligencia artificial, pasando por la plataforma Vera Rubin en la infraestructura terrestre detrás de Grok, hasta la extensión de ese mismo ecosistema tecnológico hacia la computación de inteligencia artificial en órbita.