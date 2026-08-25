Presidente Kast defiende reforma constitucional y afirma que “el patriotismo hará que todos miremos el bienestar de Chile”

El presidente José Antonio Kast encabezó la entrega de 26 vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI), instancia en la que volvió a respaldar la reforma constitucional.

En la instancia, el mandatario abordó la agenda de seguridad que busca impulsar el Gobierno, la cual contempla una serie de medidas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

“El Estado necesita más recursos para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo. Necesita recursos como estos vehículos”, dijo desde la Plaza de la Constitución.

Y agregó que “tenemos que avanzar en esos temas también junto con permitir que nuestra Constitución incorpore el concepto de seguridad pública, pero de manera real, fuerte y contundente. Y eso no quiere decir que queramos pasar a llevar algún derecho fundamental de las personas”.

De todos modos, Kast afirmó que se pueden entregar los medios, pero que “si no hay respaldo legal, si no hay respaldo político, si no hay actitud, si no hay voluntad de respaldarlos, ¿de qué sirven los vehículos? No sirven de nada”.

En ese sentido, planteó que, junto con estos medios, también es necesario que la legislación vaya acorde al “nuevo crimen organizado”.

“Y por eso hemos presentado la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que es una agenda completa, muy amplia (…) Es mucho más que una discusión de la reforma constitucional”, acotó.

Con todo, el mandatario aseveró: “Estoy seguro de que el patriotismo hará que todos miremos el bienestar de Chile y todos nos unamos en torno al combate al crimen organizado con lo que sea necesario para habilitar la seguridad pública en nuestra Constitución, con lo que sea necesario para que Gendarmería pueda cumplir su rol”.

“Necesitamos dotar de mayores medios a nuestras policías, pero vuelvo a insistir, más medios no tienen sentido si no hay voluntad política, si no hay carácter, si no hay decisión para apoyar a nuestras fuerzas policiales”, cerró.