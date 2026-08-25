La Cancillería argentina fijó este martes su posición oficial sobre el Estrecho de Magallanes, luego de la controversia provocada por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea de ese país, Gustavo Javier Valverde, y la posterior decisión de Chile de enviar una nota de protesta.
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) August 25, 2026
En desarrollo…
Lo más leído
- Tras dichos de jefe militar sobre soberanía de Magallanes, Argentina reafirma que tratados con Chile son “definitivos”
- Petróleo retrocede de los US$ 90 tras menor tensión en Medio Oriente mientras el cobre se mantiene sobre los US$ 6,5
- De veredas opuestas a una agenda común: Vodanovic y Bellolio detallan su apuesta por acuerdos a 30 años para "enfrentar el populismo y la demagogia"
- Fiestas Patrias: CGE lanza campaña "Volantín Seguro 2026" para evitar accidentes relacionados con redes eléctricas
- Entel deberá indemnizar con más de $12 millones a exejecutivo: Corte Suprema confirmó que fue despedido de forma injustificada