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Tras dichos de jefe militar sobre soberanía de Magallanes, Argentina reafirma que tratados con Chile son “definitivos”

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Tras dichos de jefe militar sobre soberanía de Magallanes, Argentina reafirma que tratados con Chile son “definitivos”

La Cancillería argentina fijó este martes su posición oficial sobre el Estrecho de Magallanes, luego de la controversia provocada por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea de ese país, Gustavo Javier Valverde, y la posterior decisión de Chile de enviar una nota de protesta.

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