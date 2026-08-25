Gobierno lanza fondo concursable con subsidios de $3 millones para impulsar la empleabilidad

El Gobierno lanzó a principios de esta semana el fondo concursable Capital Semilla Modo Empleo, que entregará subsidios de $3 millones a personas sin trabajo para la creación y formalización de nuevos negocios.

El anuncio fue realizado por el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, junto al gerente general de Sercotec, Henry Azurmendi.

En su primera etapa, el fondo beneficiará a 583 emprendedores, quienes, además del subsidio, recibirán asesoría especializada para implementar un plan de trabajo orientado a la puesta en marcha de una empresa formal, en primera categoría tributaria.

El beneficio está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, mujeres de entre 30 y 54 años y adultos mayores de 55 años.

La medida responde a más de 980 mil personas sin empleo

La iniciativa busca enfrentar el escenario de alto desempleo que afecta actualmente al país, con más de 980 mil personas sin ocupación, según cifras entregadas por la autoridad biministerial.

El fondo forma parte de las medidas impulsadas por la Mesa Interministerial por el Empleo, instancia liderada por el Ministerio de Economía en la que participan diversas carteras de Gobierno, y que proyecta la creación de 50.000 nuevas plazas laborales a través de iniciativas públicas y privadas.

El biministro Mas destacó: “Esto es un ejemplo de lo que nos ha pedido el presidente José Antonio Kast, que saquemos esa fuerza emprendedora que tiene Chile en todos sus ámbitos. Estamos contentos de incluir a Sercotec con este nuevo Capital Semilla Modo Empleo, que está específicamente enfocado para los segmentos donde creemos que tenemos que hacer un mayor aporte en el empleo“.

El gerente general de Sercotec, Henry Azurmendi, explicó que el programa busca focalizar al máximo este instrumento para llegar directamente a las personas sin trabajo, reconvertirlas en emprendedores y formalizarlas, con el objetivo de mejorar la estructura de desempleo que el país mantiene durante los últimos 40 meses.

Azurmendi detalló que el programa contempla dos etapas con presupuestos de $2.500 millones cada una, lo que totalizará $5.000 millones una vez lanzada la segunda versión del fondo.