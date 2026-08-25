Canadá impondrá aranceles de entre 15% y 50% a más de 700 productos estadounidenses

(CNN) — Canadá impondrá a partir del 8 de septiembre aranceles de entre el 15 % y el 50 % a más de 700 productos estadounidenses, en un intento por igualar dólar por dólar los aranceles de EE. UU., anunciaron este martes funcionarios canadienses.

En particular, Canadá duplicará al 50 % sus aranceles al acero y al aluminio de EE. UU., en línea con los aranceles del 50 % que Estados Unidos ya había impuesto al acero y al aluminio canadienses antes de la ronda más reciente de gravámenes estadounidenses. Funcionarios canadienses presentaron la medida como una forma de proteger la industria manufacturera del país.

Los aranceles que EE. UU. impuso recientemente a productos canadienses “tendrán consecuencias reales para los trabajadores, las empresas y las comunidades de todo nuestro país”, dijo este martes el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, durante una conferencia de prensa.

“Canadá debe responder, y hoy lo hacemos de una manera proporcional, específica y estratégica”.

Este tipo de aranceles de represalia son apenas una de las herramientas que Canadá tiene a su disposición en medio de una creciente guerra comercial con Estados Unidos.

Más allá de los aranceles, Canadá también dispone de otras medidas, incluidas restricciones a exportaciones clave a Estados Unidos.

Estas son las medidas que Canadá está tomando ahora, las que podrían venir después y lo que cada una podría significar para los estadounidenses.

La primera medida: Aranceles

Además del acero y el aluminio, los aranceles de represalia se concentran en sectores como los productos de papel, los materiales de construcción, los electrodomésticos y los productos agrícolas, incluidos los lácteos y los productos del mar.

En total, los aranceles más recientes de Estados Unidos abarcan alrededor del 5% de los bienes que el país importó de Canadá el año pasado, mientras que los aranceles de Canadá cubren cerca del 6% de los bienes que EE. UU. exportó a ese país, según datos comerciales estadounidenses.

En términos generales, Canadá es el segundo mayor mercado de exportación para los productos estadounidenses y se encuentra entre los principales destinos de muchos de los bienes afectados por los nuevos aranceles.

Por ejemplo, Canadá fue el mayor mercado de exportación para los electrodomésticos de EE. UU. el año pasado, con compras por más de US$ 1.000 millones. La mayoría de esos productos ahora estarán sujetos a un arancel del 25 %.

Al anunciar las medidas de represalia, los funcionarios canadienses también dieron a conocer un paquete de 7.500 millones de dólares canadienses (unos US$ 5.400 millones) para apoyar a las empresas del país perjudicadas por los nuevos aranceles.

El riesgo para los estadounidenses es que unos elevados aranceles canadienses podrían reducir la demanda de estos productos, lo que podría obligar a los empleadores a recortar las horas de trabajo o, en algunos casos, recurrir a despidos.

Las medidas de mayor alcance

Trump ya dio señales de que podría ir más allá de los aranceles más recientes en su disputa comercial con Canadá y amenazó este lunes con duplicar al 50% los aranceles a los automóviles y autopartes canadienses a partir del 1 de enero.

Y, en otra señal del creciente distanciamiento entre los dos países, el presidente Donald Trump amenazó con cambiar el nombre del lago Ontario a “lago América”. “Trato con muchos países y Canadá es, por mucho, el más difícil y poco razonable”, dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Si Trump cumple su amenaza de imponer esos aranceles a los automóviles —o intensifica la disputa de otras maneras—, Ottawa podría recurrir a otras medidas.

Canadá podría restringir exportaciones clave a EE. UU., como la energía y un ingrediente esencial para los fertilizantes conocido como potasa, según Diamond Isinger, estratega de políticas y exasesora especial sobre las relaciones entre Canadá y EE. UU. del primer ministro Justin Trudeau.

Otra área vulnerable es la electricidad. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo en una entrevista publicada este lunes que Canadá debería estar preparado para suspender las exportaciones de electricidad a Estados Unidos si la guerra comercial empeora, poniendo sobre la mesa una herramienta potencialmente poderosa. Ontario suministra electricidad a varios estados de EE. UU., entre ellos Nueva York, Michigan y Minnesota.

Carney se hizo eco de Ford este lunes y dijo a periodistas que “nada está descartado”.

Cualquiera de estas medidas podría aumentar las presiones sobre los precios que han enfrentado los estadounidenses este año. En conjunto, el costo de vida aumentó un 3,4% frente al año anterior, según los datos de julio del índice de precios al consumidor.

Los precios de la gasolina, que han subido casi un 25 % respecto del año pasado, han pesado considerablemente sobre las finanzas de los consumidores. El costo de la energía para los hogares también aumentó: tanto la electricidad como el gas por tubería cuestan alrededor de un 4 % más que hace un año.

¿Qué tan fuerte podría ser el impacto?

Los aranceles podrían dificultar que las empresas estadounidenses vendan sus productos en Canadá.

Las restricciones a la energía, la electricidad o los minerales críticos —una posibilidad que Ford también planteó— podrían, en cambio, elevar los costos para las empresas y los consumidores estadounidenses al encarecer insumos clave o hacerlos más difíciles de conseguir.

Por ejemplo, el año pasado Ontario aplicó brevemente un recargo del 25 % a las exportaciones de electricidad a Estados Unidos. El Gobierno de Ontario estimó en ese momento que la medida afectaría a 1,5 millones de hogares estadounidenses y tendría un costo de hasta 400.000 dólares canadienses (unos US$ 280.000) “por cada día que el recargo permanezca vigente”.

Las restricciones a estos productos canadienses clave podrían sentirse rápidamente entre las empresas y los consumidores de EE. UU. y dificultar que puedan mantenerse a flote, dijo Isinger.