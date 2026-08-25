Emiten aviso por marejadas asociadas a sistema frontal: ¿Dónde se registrarán y cuándo terminarán?

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso de marejadas que afectará desde la Región de Arica hasta el sector del Golfo de Penas en la zona austral, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández.

De acuerdo a lo informado, las marejadas se desarrollarían desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de agosto debido a la llegada del sistema frontal que afectará a la zona sur del país.

¿Cuándo serán las marejadas más intensas?

Desde la institución, detallaron que el mayor desarrollo de las marejadas ocurrirá entre “las 10:00 y 11:00 horas como marea primaria y entre las 22:00 y 23:00 horas como pleamar secundaria”.

Las marejadas comenzarían:

Archipiélago Juan Fernández : Miércoles 26 de agosto (PM)

: Miércoles 26 de agosto (PM) Golfo de Penas hasta Constitución : Miércoles 26 de agosto (PM)

: Miércoles 26 de agosto (PM) Constitución hasta Coquimbo : Jueves 27 de agosto (AM)

: Jueves 27 de agosto (AM) Coquimbo hasta Arica: Jueves 27 de agosto (AM)

Se espera que el evento finalice en:

Archipiélago Juan Fernández : Jueves 27 de agosto.

: Jueves 27 de agosto. Golfo de Penas hasta Constitución : Jueves 27 de agosto.

: Jueves 27 de agosto. Constitución hasta Arica: Viernes 28 de agosto.

Las autoridades recordaron la importancia del autocuidado mientras dure el evento. “La Autoridad Marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización“, recalcaron desde la institución.