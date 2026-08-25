Cobre y litio concentrarán más de US$ 1,1 billones de la inversión mundial en minerales críticos a 2035

La competencia mundial por asegurar minerales estratégicos está reconfigurando el mapa de las inversiones mineras, con el cobre y el litio en el centro de esta nueva fase de la economía global.

Según cifras de Citi consignadas por Diario Financiero, cerrar la brecha entre oferta y demanda de minerales críticos hacia 2035 exigirá movilizar cerca de US$ 1,65 billones en capital.

De ese total, el cobre concentraría US$ 780.000 millones y el litio otros US$ 340.000 millones, los dos metales con mayores requerimientos de financiamiento.

Detrás de este salto en las necesidades de inversión conviven varias tendencias que corren en paralelo: la electrificación, la construcción acelerada de centros de datos, el mayor gasto militar, la transición hacia fuentes limpias y el despliegue de la inteligencia artificial, todas compitiendo por el mismo grupo acotado de materias primas.

El mundo consumirá en 25 años lo que extrajo en los últimos 125

La magnitud del desafío queda de manifiesto en el caso del cobre, donde Citi calcula que en apenas 25 años el mundo consumirá un volumen equivalente al extraído durante los 125 años previos. La demanda del metal subiría de 28 millones de toneladas en 2025 a 40 millones hacia 2040, empujada por redes eléctricas, electromovilidad e infraestructura de datos.

En litio, el banco anticipa un salto productivo de casi 50% hacia 2030, antes de que el ritmo se modere. Buena parte de ese impulso vendría de Argentina, país cuyo desarrollo litífero Citi vincula estrechamente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Para William Husband, director global de Banca Corporativa de Metales y Minería de Citi, este escenario posiciona a América Latina como una pieza clave para que Estados Unidos y la Unión Europea diversifiquen sus fuentes de abastecimiento, dado que la región concentra cerca de la mitad de los recursos mundiales de cobre y un tercio de los de litio.

“América Latina posee cerca de la mitad de los recursos de cobre del mundo y aproximadamente un tercio de sus recursos de litio, lo que sitúa a la región en el centro tanto de la transición energética como del desarrollo de la infraestructura global de inteligencia artificial“, sostuvo el ejecutivo, según consignó Diario Financiero.

La región aporta 22% del zinc mundial y 19% del litio

Más allá de estos dos metales, la región aporta 22% del zinc mundial, 19% del litio, 8% de la bauxita y 4% del níquel a nivel global.

Citi estima además que 45% de los proyectos nuevos de cobre y 56% de las ampliaciones de faenas existentes se ubican en suelo latinoamericano, zona que también concentró gran parte de los US$ 12.400 millones invertidos en exploración minera durante 2025, con Chile como principal receptor.

El informe identifica, sin embargo, un obstáculo estructural para la región: la ley promedio de los yacimientos de cobre cayó de niveles de entre 2% y 5% en 1900 a cerca de 0,5% en la actualidad, lo que obliga a destinar más energía, agua y capital para obtener la misma cantidad de metal.

Chile refina 1,7 millones de toneladas frente a los 14 millones de China

A esto se suma un rezago histórico en refinación, pese a la posición dominante en producción: mientras Chile procesa cerca de 1,7 millones de toneladas de cobre al año, China refina 14 millones.

Con este panorama, Citi proyecta que el mercado minero de América Latina alcance los US$ 130.000 millones en minería y US$ 24.000 millones en refinación hacia 2040.