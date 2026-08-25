Portazo a Michael Clark: Corte declara inadmisible recurso de amparo que buscaba anular su prisión preventiva por caso Sartor

La defensa de Michael Clark, expresidente de Azul Azul, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto la prisión preventiva decretada por el Cuarto Juzgado de Garantía en el marco del caso Sartor.

Sin embargo, el exdirigente azul sufrió un duro revés luego de que el tribunal de alzada declarara inadmisible el escrito.

En su argumentación, el abogado Bernardo Rosenberg apuntaba que la decisión judicial adolecía de una “falta de fundamentación que la torna ilegal”, solicitando sustituir la permanencia del imputado en el anexo Capitán Yáber por medidas cautelares alternativas de menor intensidad.

El escrito -al que tuvo acceso CNN Chile- cuestionaba que la jueza Paulina Moya justificara la medida bajo un presunto riesgo para la sociedad y el éxito de la investigación sin antecedentes verificables, apoyándose en chats descontextualizados con el coimputado Hugo Baranda.

No obstante todo lo anterior, la Corte de Santiago no acogió a trámite el recurso, por lo que eventualmente tendría que ser tramitado ante la Corte Suprema.