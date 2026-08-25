Tras rechazo del TC a requerimiento del Ejecutivo: Empresas de gas advierten que plazo de 48 horas para reconexión es imposible de cumplir con seguridad

Este martes el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el artículo 31 de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, relacionado con la reposición gratuita de servicios básicos ante situaciones de catástrofe.

En ese marco, la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) manifestó su preocupación por lo que calificó como severas falencias técnicas en el artículo 31 de la Ley de Reconstrucción, luego de que el tribunal rechazara el requerimiento presentado por el Ejecutivo respecto de esa norma.

El gremio señaló que respeta la decisión del tribunal, pero advirtió sobre las dificultades para aplicar la disposición.

La norma exige reconexión en 48 horas sin resguardos de seguridad

La norma cuestionada exige la reconexión forzosa del servicio de gas por redes en un plazo perentorio de 48 horas en eventos de catástrofe, sin contemplar los resguardos de seguridad que esa reposición requiere, según indicó la asociación en una declaración pública emitida este martes.

Carlos Cortés Simon, presidente ejecutivo de AGN, sostuvo que la normativa resulta imposible de cumplir resguardando la seguridad de todas las personas.

“En el gas por redes, reponer el servicio exige verificar antes que las redes e instalaciones estén en condiciones seguras, y un plazo perentorio de 48 horas aplicado por igual a todos los casos obliga, en los hechos, a elegir entre cumplir el plazo o resguardar la seguridad de las personas. Nuestra industria siempre velará por lo más importante, que es la seguridad de las personas“, sostuvo.

Informe técnico independiente advierte que el plazo no es practicable

Un informe técnico independiente elaborado por Gamma Ingenieros, firma que ha participado en la elaboración de las normas de seguridad del sector, concluyó que ese plazo no es técnicamente practicable como exigencia perentoria e indiferenciada.

Además, advirtieron que omitir las verificaciones previas expone a las personas a fugas, intoxicaciones y explosiones.

Como antecedente, el gremio recordó que tras el terremoto de 2010 se requirieron más de 46.500 reposiciones de gas solo en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, con plazos que fueron de entre tres semanas y cuatro meses según la zona, y con más de 70 equipos trabajando en turnos diurnos y nocturnos, sin registrar incidentes.

AGN precisó que ese trabajo se realizó bajo una regulación que entonces no exigía la presencia de un adulto para reconectar, por lo que con la normativa vigente los plazos serían aún mayores.

La asociación afirmó que la industria mantendrá siempre las verificaciones de seguridad que exige la reglamentación antes de reponer el servicio, y planteó que resulta indispensable que la autoridad sectorial establezca con claridad cómo se concilian el plazo legal y la seguridad de las personas.

“Respetamos la decisión del Tribunal. Precisamente porque asumimos esa responsabilidad con seriedad, insistimos en algo que no admite excepción, en gas, proteger a las personas empieza por no reconectar antes de saber que es seguro hacerlo“, cerró el presidente ejecutivo de AGN.