Festival MUDA suma a Álex Anwandter, Candelabro y Ana Tijoux al cartel de su debut en el Parque Estadio Nacional

Una masiva convocatoria artístico-cultural en torno a los derechos humanos y el patrimonio histórico tendrá lugar en Santiago. El encuentro MUDA, Festival de la Memoria, confirmó la incorporación de figuras como Álex Anwandter, Ana Tijoux, Candelabro, Hesse Kassel y CAF a su programación oficial, la cual congregará a cerca de 40 agrupaciones y solistas nacionales e internacionales los próximos sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Parque Estadio Nacional. La cita contempla tres escenarios principales —bautizados en homenaje a Joan Jara, Patricio Manns y Sergio Ortega— e incluirá nombres de amplia trayectoria como Inti-Illimani, Sol y Lluvia, Javiera Mena, Camila Moreno, Electrodomésticos y el cantautor argentino Víctor Heredia.
El encuentro, organizado por la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, busca canalizar financiamiento directo mediante un Comité Fondo Solidario hacia la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, con especial foco en aquellos recintos que carecen de subvención del Estado. Al respecto, el presidente de la entidad y vocero del evento, Marcelo Acevedo, remarcó la trascendencia de la convocatoria: “Este festival es la expresión más potente de que la memoria colectiva está viva, late y se organiza”. Asimismo, el dirigente gremial enfatizó que “ver a casi 40 artistas en escena, desde los históricos hasta las nuevas generaciones, nos demuestra que la cultura chilena tiene un compromiso irrenunciable con los Derechos Humanos y la democracia”.
En paralelo a la oferta musical, la cita albergará La Carpa del Pensamiento, un espacio orientado al debate social, político y comunicacional que reunirá a diversas figuras del ámbito intelectual y de las ciencias. Entre los participantes destacan las galardonadas con el Premio Nacional de Periodismo, Mónica González y Faride Zerán, el geógrafo y divulgador científico Marcelo Lagos, el sociólogo Manuel Antonio Garretón, y autores como la Premio Nacional de Literatura Diamela Eltit, Nona Fernández, Alia Trabucco Zerán, Francisco Ortega y Jorge Baradit.
El programa contempla recorridos guiados por los sitios de memoria del principal coliseo deportivo del país, intervenciones visuales lideradas por el muralista Alejandro “Mono” González y el colectivo Muralistas Mujeres, además de una cartelera de artes escénicas en la Carpa Andrés Pérez. En dicho tablado se presentará la obra “Allende: la odisea interrumpida de un pueblo que quería volar (El Musical)”, bajo la dirección de Pablo Teillier, complementando un circuito que integrará ferias editoriales, emprendimientos y muestras gastronómicas tradicionales.
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