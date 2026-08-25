“Adiós, mariquita linda”: Desempleo juvenil, migración y la identidad del Gaytown, el Chile de inicios de los 2000 bajo la mirada de Pedro Lemebel

Quizá los jóvenes de esta época no conozcan quién fue Pedro Lemebel debido a la brecha generacional existente.

Siempre es bueno recordar a quienes nos antecedieron, y Pedro Segundo Mardones Lemebel, conocido en la escena artística como “Pedro Lemebel”, fue un referente para la comunidad LGBT+, un portavoz durante y después de la dictadura en el ámbito cultural y, por sobre todas las cosas, un buen cronista: una pluma que retrató la marginalidad, la pobreza, la desigualdad y la bohemia de la ciudad, y que nos entregó, bajo su propia mirada, un pedacito de la historia chilena.

De hecho, una de sus novelas más conocidas, que logró traspasar de la tinta a la pantalla grande, fue Tengo miedo torero. Pero también dejó una amplia diversidad de obras, entre las que destaca Adiós, mariquita linda, publicada en 2004.

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En este libro, Lemebel aborda una variedad de temas a través de sus crónicas: una juventud desempleada durante el retorno de la democracia, vendedores ambulantes, los sueños de la migración del campo a la ciudad y, por supuesto, sus encuentros nocturnos y fugaces. Lemebel siempre fue un romántico y apasionado. Vivía enamorado y, a la vez, decepcionado por aquellos amores que lo abandonaban cuando aparecían los primeros destellos de sol tras una ajetreada noche entre promesas volátiles y alcohol.

En sus páginas se transita por diferentes momentos, pero siempre está presente la esencia del cronista: el goce y la política, dos esferas que cruzan la vida del escritor. De hecho, un pequeño spoiler: hay un capítulo en el que retrata un encuentro con el famoso cantante Miguel Bosé.

Pero también continúa describiendo las problemáticas de comienzos de los 2000. Independientemente de la tendencia política, aún continuaba vigente la exclusión de las personas que convivían con sida.

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Este libro, de 236 páginas, nos invita a realizar distintos viajes: desde la historia precolombina hasta su reconocida carta Canción para un niño boliviano que nunca vio la mar. También ruge con fuerza la identidad, entregándonos un retrato de la ciudad en distintos lugares: el norte, el centro de Santiago, el barrio Bellavista, el Parque Forestal y la identidad del Gaytown. Además, Lemebel relata su experiencia en Argentina en plena crisis económica de 2001.

Su prosa, como siempre, hace reír, llorar y demuestra su autenticidad para describir sus vivencias.

Ficha técnica

Autor: Pedro Lemebel

Editorial: Planeta

Temática: Estilo de vidaPáginas: 236





Recomendación: Si estás recién comenzando a leer las obras de Pedro Lemebel y quieres conocer más sobre su vida y sus inicios en la escritura, recomiendo escuchar el podcast Prenderse Fuego: Las voces de Pedro Lemebel.