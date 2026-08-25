Chile firma primer CEOL con privados y proyecta inversión de US$ 70 millones en litio en Arica

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, firmó este martes en la Región de Arica y Parinacota el primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) que el Estado suscribe exclusivamente con una empresa privada.

El convenio fue suscrito con Quiborax S.A. en instalaciones de la planta El Águila y contempla una inversión estimada de US$ 70 millones.

El acuerdo faculta a la compañía para desarrollar un proyecto de procesamiento y beneficio de litio que incorpora criterios de economía circular, a partir de la valorización y recuperación de mineral contenido en ripios históricos depositados en la planta El Águila, donde Quiborax procesa ulexita extraída del Salar de Surire.

El anuncio contó con la presencia del delegado presidencial de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, el delegado presidencial de Parinacota, Sebastián Huerta, el gobernador regional, Diego Paco Mamani, y el gerente general de Quiborax, Allan Fosk.

El biministro Mas señaló: “Hemos estado analizando diferentes alternativas para dinamizar el desarrollo de la industria del litio y atraer inversión privada para explorar y explotar este recurso clave para la transición energética, en beneficio de todos los chilenos”.

“El gobierno del presidente Kast en este asunto tiene una visión clara, Chile tiene que prepararse para aprovechar el siguiente ciclo del litio, porque el anterior no se aprovechó”, agregó.

Gobierno apunta a aprovechar el nuevo ciclo del litio

La autoridad agregó que las oportunidades no se traducen automáticamente en progreso sin una institucionalidad sólida y predecible que entregue certezas jurídicas a los inversionistas, y planteó la necesidad de un marco normativo que dé garantías para atraer interés hacia el desarrollo de esta industria.

“Necesitamos que los particulares tengan un marco normativo que dé garantías para que haya un interés por desarrollar esta industria”, especificó.

En esa línea, Mas indicó además que el ministerio trabaja en una agenda para agilizar el desarrollo de la industria del litio, orientada a reforzar la certeza jurídica y los alcances de la extracción y comercialización para los inversionistas.

“Creemos que hay poca inversión, que ha sido engorroso el proceso y lo que diagnosticamos es que faltan certezas, por eso estamos trabajando con titulares de los CEOLes representados por Contraloría para que puedan corregirse y llegar a puerto. Lo que queremos es que se explote la mayor cantidad de salares posibles para que generen empleo y mejoren las condiciones de vida, precisamente a los chilenos”, puntualizó.

El contrato se extenderá hasta procesar 20.000 toneladas o hasta 2046

El contrato con Quiborax se extenderá hasta que se procese y comercialice un volumen cercano a 20.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, o hasta el 31 de diciembre de 2046, dependiendo de cuál condición ocurra primero.

Durante la etapa inicial, la empresa deberá determinar sus reservas efectivas, la factibilidad económica y técnica del proyecto, y gestionar los permisos ambientales y sectoriales correspondientes.

El CEOL habilita exclusivamente el procesamiento de litio existente en los pasivos históricos de la compañía, sin autorización para explorar ni explotar litio en salares, y excluye los descartes mineros que se generen después del inicio del contrato.

Tras la firma del acuerdo, el proyecto podrá entrar en las fases de ingeniería, evaluación ambiental y construcción, en un plazo estimado de cinco años.

Según el Ministerio de Economía, esto implicaría un aumento de más de 20% en la dotación de mano de obra de Quiborax.