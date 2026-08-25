Canadá rechaza la amenaza de Trump de renombrar el lago Ontario como “lago América”

(EFE).- La ministra de Industria de Canadá, Mélanie Joly, rechazó este martes la amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de renombrar el lago Ontario, que los dos países comparten, como “lago América”, en una nueva escalada de su conflicto comercial y político.

“Siempre lo llamaremos lago Ontario. Estamos orgullosos de nuestros Grandes Lagos. Los hemos navegado desde hace miles de años. Forman parte de los cimientos de nuestro país y defenderemos lo que tenemos”, declaró Joly durante una rueda de prensa en la que el Gobierno canadiense anunció aranceles de represalia contra EE.UU.

“Y mientras se producen todas estas maniobras, actuaremos con inteligencia, seremos estratégicos y responderemos”, añadió la alta funcionaria.

Trump lanzó la amenaza este martes a través de las redes sociales, un día después de que se enzarzara en una guerra de insultos con el jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford.

Ford, cuya provincia es una de las más afectadas por la guerra arancelaria desatada por Trump, declaró el lunes que el presidente estadounidense podía besarle “el culo”, a lo que este respondió que el político canadiense era un “lacayo” del primer ministro, Mark Carney.

Trump también calificó a Ford como el hermano “menos carismático, inteligente y, en general, poco impresionante” del “difunto y gran Rob Ford”, que fue, entre 2010 y 2014, alcalde de Toronto, la capital de Ontario y la mayor ciudad del país.

Doug Ford, líder del Partido Conservador de Ontario, replicó poco después llamando a Trump “dictador”, “tirano”, “rey de las bancarrotas” y “perdedor”.

El lago Ontario es el de menor superficie de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica. Sus aguas, que bordean la provincia de Ontario y el estado de Nueva York, forman parte de la frontera entre Canadá y Estados Unidos.

El nombre procede de una lengua iroquesa y el Gobierno de Ontario lo vincula con la palabra “kanadario”, que se acerca a la expresión “agua brillante”, mientras otras fuentes indígenas recogen “onitatario”, que se traduciría como “lago hermoso”.

El lago Ontario tiene una gran importancia económica y estratégica, dado que ecibe las aguas del lago Erie a través del río Niágara y las cataratas del Niágara y, en su extremo oriental, da origen al río San Lorenzo, la vía que conecta los Grandes Lagos con el océano Atlántico.