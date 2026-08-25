FMI advierte que la economía global enfrenta “fuertes vientos en contra” como el barco de “La Odisea”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este martes que la economía global está resistiendo fuertes vientos en contra derivados del conflicto en Medio Oriente.

Aun así, advirtió que muchas economías de peso enfrentan cada vez mayores presiones en sus balances fiscales y dificultades para financiar sus crecientes volúmenes de deuda, según informó EFE.

La economista búlgara comparó la situación actual con el barco de la nueva película de Christopher Nolan, “La Odisea“, señalando que, al igual que esa nave azotada por la tormenta, la economía mundial resiste fuertes vientos en contra derivados de altos niveles de deuda, una inflación persistente y tensiones comerciales.

El choque energético por el cierre de Ormuz se ha capeado mejor de lo esperado

Georgieva sostuvo que el choque de oferta energética causado por el cierre del estrecho de Ormuz se ha capeado hasta ahora mejor de lo esperado, gracias al desbloqueo de reservas estratégicas de hidrocarburos, al incremento de oferta fuera de la zona del golfo Pérsico, a una mayor capacidad de las energías renovables y al retorno a la generación termoeléctrica mediante carbón en algunos países.

Pese a ello, la directora del FMI advirtió que las reservas de petróleo y gas están disminuyendo, en momentos en que se acerca el invierno al hemisferio norte, temporada que dispara la demanda de gas y gasóleo.

Según explicó, esto significa que la crisis energética aún no ha terminado, y que un nuevo aumento en los precios del petróleo podría impulsar la inflación y obligar a los bancos centrales a mantener una política monetaria restrictiva, con consecuencias para los costos del servicio de la deuda y la actividad económica.

La economista subrayó que la economía global se encuentra actualmente condicionada por dos fuerzas opuestas: una reducción de la oferta procedente de Oriente Medio y un aumento de la demanda derivado del impulso de la inteligencia artificial, especialmente en Estados Unidos.

Según Georgieva, el impacto neto de estas dos fuerzas es asimétrico entre países y depende de la exposición que cada uno tenga a las interrupciones energéticas, sus vulnerabilidades macroeconómicas y su posición en la cadena de suministro de la inteligencia artificial.

Los riesgos globales están más equilibrados que en abril, pero persiste la incertidumbre

La directora gerente admitió que los riesgos para las perspectivas económicas globales están más equilibrados que en abril, cuando el FMI celebró sus reuniones de primavera con la guerra recién comenzada, aunque señaló que dichos riesgos aún se inclinan a la baja y que la incertidumbre persiste.

Respecto de lo que debería concentrar la atención en las próximas semanas y meses, apuntó a un aumento de las presiones fiscales, evidenciado por el alza de los rendimientos de los bonos, y a un proceso de desinflación estancado, factores que calificó como motivo de preocupación tanto para los mercados como para los responsables políticos.

De cara a las reuniones anuales del organismo, que este año se celebrarán en Bangkok entre el 13 y el 18 de octubre, Georgieva adelantó dos temas principales para el debate: la resiliencia frente a un entorno incierto y las condiciones necesarias para mantener la estabilidad, además de la búsqueda de mayor dinamismo económico ante lo que calificó como un crecimiento decepcionante a nivel global.