Fiestas Patrias 2026: Las Condes, Vitacura y La Reina organizan la Semana de la Chilenidad, revisa la programación completa

Cada vez falta menos para las esperadas Fiestas Patrias y es momento de comenzar a organizar y seleccionar los lugares para visitar y disfrutar del ambiente dieciochero. Entre los eventos que destacan durante septiembre se encuentra la Semana de la Chilenidad.

El evento, organizado por la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, en conjunto con las municipalidades de Las Condes, Vitacura y La Reina, y la Junta de Alcaldes, tendrá siete días de folclore y tradiciones en el Parque Padre Hurtado.

Su XXIX versión contará con el infaltable patio de cueca, presentaciones ecuestres, granja educativa, conjuntos folclóricos, juegos típicos, desayunos acampados, juegos infantiles, restaurantes, artesanías locales y escenarios al aire libre, en un espacio de 500 mil metros cuadrados y con más de 150 stands.

Este año, el evento abrirá sus puertas en el Parque Padre Hurtado, en La Reina, los días 12 y 13 de septiembre y, luego, entre el 16 y el 20 del mismo mes.

La programación contempla presentaciones de destacados artistas chilenos, entre ellos Stefan Kramer, quien se presentará el 17 de septiembre; Entremares, el 12 de septiembre, agrupación que participa por segunda vez en el evento con su propuesta de cueca romántica; y Los Frutantes, espectáculo infantil que se realizará los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre.

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José Miguel Muñoz, gerente de la Semana de la Chilenidad y vocero de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, organizadores del evento, comentó que “la Semana de la Chilenidad es el evento familiar más importante de nuestras Fiestas Patrias. Este año tenemos siete días de celebración y un programa cargado de tradiciones que fortalecen nuestra identidad nacional, con destacados estelares que harán de esta fiesta un evento inolvidable, pero además muy seguro”.

Por su parte, Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, destacó que “hay cosas que nos recuerdan distintos momentos de nuestra vida: el sonido de una guitarra, el olor de un buen asado, un pie de cueca. Por eso, en Las Condes queremos invitarlos a vivir la Semana de la Chilenidad, una fiesta que trae el campo a la ciudad y que nos permite encontrarnos, disfrutar y celebrar aquello que nos une como chilenos. En esta versión 2026, hemos preparado una experiencia para todas las edades, con gastronomía, música, folclor y grandes espectáculos, en un entorno seguro para disfrutar con tranquilidad”.

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Camila Merino, alcaldesa de Vitacura, agregó que “es una fiesta familiar que rescata nuestras tradiciones, que une a las comunas y que acerca el campo a la ciudad con un ambiente seguro y lleno de cultura, música y gastronomía típica. Los invitamos a disfrutar en familia de esta experiencia única, que nos conecta con nuestras raíces”.

Mientras que José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, remarcó que “la Semana de la Chilenidad es un gran encuentro familiar que pone en valor nuestras costumbres y tradiciones chilenas. Este año tendremos siete días de gastronomía, juegos chilenos y una gran parrilla programática, donde se mezclará el humor, el folclore y la danza nacional. Invitamos a todos a disfrutar en familia, en un lugar seguro y con mucha responsabilidad”.

Las coordenadas del evento

Fecha: 12, 13 y del 16 al 20 de septiembre.

Lugar: Parque Padre Hurtado, La Reina.

Entradas: Disponibles a través de Ticketplus.