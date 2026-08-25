Los Ríos se mantiene bajo alerta por sistema frontal: Corral presenta riesgo de remociones en masa y fuertes vientos

La Región de Los Ríos me mantiene bajo alerta temprana producto de los sistemas frontales que afectarán a la zona, los cuales podrían acumular hasta 120 milímetros.

En conversación con CNN AM, el alcalde de Corral, Claudio González entregó más detalles acerca de las afectaciones que ha sufrido su comuna.

Además de las fuertes precipitaciones también se pronostica alrededor de ráfagas de viento de 6o km/h hasta 80 km/h. González recordó los estragos que dejó la lluvia el pasado 7 y 8 de julio, por lo que ahora se mantienen alerta de las afectaciones con este nuevo evento.

“Estamos obviamente monitoreando también todo lo que tiene que ver con los cauces de agua, el borde costero. Ayer precisamente nos reuníamos acá en la comuna haciendo un COGRID comunal con todas las instituciones, servicios públicos de la zona, Carabineros, Armada, para poder coordinarnos debidamente y poder enfrentar este nuevo sistema frontal”, planteo el jefe comunal.

Respecto al plan de contingencia el alcalde mencionó que una de las grandes preocupaciones de la zona es la intensidad del viento, pero dijo que “estamos debidamente preparados ahí para poder enfrentar la situación”.

Las remociones en masa que ocurrieron en julio pasado, siguen siendo un signo de alerta para la comuna, ya que por su geografía se caracteriza por tener laderas y con las precipitaciones, se forman desprendimientos que podrían ocasionar problemas para las personas y la infraestructura.

“Estamos coordinados a través de las demás instituciones que están en la comuna de Corral para que no tengamos ningún evento. Obviamente el viento genera voladuras de techo. Tuvimos también una situación en la zona de la costa muy cercano a Chaihuín, la comunidad de Huiro y permanentemente las estamos observando para poder llegar con la ayuda necesaria, tanto con los equipos municipales como los servicios de emergencia”, explicó.

Respecto al aluvión que ocurrió hace 1 mes, el líder comunal expresó que se llevaron a cabo distintos levantamientos y además se coordino ayuda del Estado con la implementación de la ficha FIBE.

“En definitiva, tuvimos también personas que tuvieron que ser evacuadas, hay hogares que están con orden de demolición que obviamente lo vamos a llevar a cabo también ya estabilizándose las condiciones del clima en la zona. Pero para nosotros también es de especial atención aquellas familias que están ahí en una situación todavía compleja y yo diría coloquialmente con la remoción abierta todavía en sus terrenos y en sus propiedades”, expresó.