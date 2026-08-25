Bitcoin sube de los US$ 80.000 y acumula un alza superior al 25% en la segunda mitad de agosto

El bitcoin superó durante la jornada de este martes la barrera de los US$ 80.000 y tocó un máximo intradía de US$ 81.220,4.

La criptomoneda acumula un avance de 26,1% desde el 17 de agosto, cuando cotizaba en US$ 64.524,8.

El recorrido de los últimos días ha estado marcado por alzas sucesivas, con avances de 7,12% el 19 de agosto, 5,34% el 20 de agosto y 7,27% el 21 de agosto, interrumpidos solo por una caída de 1,60% el 22 de agosto.

En ese período, el activo se movió entre un mínimo de US$ 62.745,5 y el máximo alcanzado este martes.

Ignacio Mieres, head of research de XTB, señaló que bitcoin ha protagonizado una de sus mejores semanas en bastante tiempo: “La creciente participación de vehículos de inversión como los ETF ha facilitado la entrada de capital institucional“.

“Por otro lado, el avance de Bitcoin se ha producido en paralelo al repunte del oro, reflejando una mayor demanda por activos alternativos frente al aumento de la incertidumbre fiscal y financiera en Estados Unidos”, añadió.

Bitcoin y oro como protección ante el deterioro monetario

El avance de la criptomoneda se ha producido en paralelo al repunte del oro, lo que, según Mieres, refleja una mayor demanda por activos alternativos frente al aumento de la incertidumbre fiscal y financiera en Estados Unidos.

El analista explicó que parte del mercado utiliza ambos activos como protección ante un eventual deterioro monetario.

“Este escenario se ha visto reforzado por las señales provenientes del Tesoro estadounidense ante las tensiones observadas en los rendimientos de los bonos de largo plazo y por las expectativas de medidas destinadas a mejorar la liquidez y estabilizar el mercado de deuda, incluyendo posibles ajustes vinculados a la gestión de la Cuenta General del Tesoro“, especificó.

“Estas dinámicas han aumentado la percepción de riesgo sobre la sostenibilidad fiscal y las condiciones de liquidez del sistema financiero estadounidense, favoreciendo a activos como el oro y Bitcoin, que parte del mercado utiliza como protección frente al deterioro monetario“, argumentó.

Podría convertirse en el segundo mejor agosto de la historia

En ese marco, Mieres señaló que la evolución de la criptomoneda dependerá en buena medida de su capacidad para consolidar estos niveles en medio de su habitual volatilidad y de cómo se resuelvan las actuales tensiones en el mercado de deuda de Estados Unidos.

“De mantenerse el impulso, este podría terminar convirtiéndose en el segundo mejor mes de agosto para Bitcoin en la historia”, puntualizó.