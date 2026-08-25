Muere Dolly Parton a los 80 años: La artista femenina de country más grande de la historia

La legendaria cantautora y ícono de la música country Dolly Parton murió a los 80 años. Su sobrino Brian Seaver, quien se desempeñó como su jefe de seguridad, anunció la noticia el 25 de agosto mediante un video en Instagram. “Este anuncio es algo que Dolly me pidió hace años”, señaló Seaver en el mensaje.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Según reportó People, Parton venía enfrentando problemas de salud que reconoció públicamente en agosto de 2025, atribuyéndolos en parte al descuido de su propia salud durante el cuidado de su esposo, Carl Thomas Dean, quien falleció el 3 de marzo de 2025 tras más de 58 años de matrimonio. En mayo de 2026 canceló su residencia en Las Vegas, aunque aseguró que respondía bien a los tratamientos.

Con una carrera que superó las seis décadas, Parton fue la artista femenina de música country más vendida de todos los tiempos, con más de 160 millones de álbumes distribuidos en todo el mundo. Nacida en 1946 en Pittman Center, Tennessee, en el seno de una familia numerosa y de escasos recursos, comenzó a tocar guitarra a los 6 años y a componer canciones a los 7.

Una carrera marcada por hitos históricos

Entre sus canciones más reconocidas figuran “Jolene”, “I Will Always Love You” —que Whitney Houston convirtió en un megahit mundial en 1992— y “9 to 5”, tema principal de la película homónima de 1980 que protagonizó junto a Lily Tomlin y Jane Fonda.

A lo largo de su carrera acumuló 11 premios Grammy, un Emmy, dos nominaciones al Oscar y un Oscar honorífico, además de ingresar al Salón de la Fama del Country en 1999 y al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022. También fue propietaria del parque Dollywood e impulsó la Imagination Library, iniciativa filantrópica que envía libros mensuales a niños desde su nacimiento hasta el jardín de infancia.

En su última entrevista con People, en noviembre de 2025, Parton reflexionó: “Siento que apenas estoy empezando. No tengo tiempo para envejecer”.