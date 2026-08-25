Ministra Chomali afirma que se necesita un “cambio cultural” respecto a la donación de órganos y llama a conversar sobre el tema

La ministra de Salud, May Chomali, afirmó que se necesita un “cambio cultural” en torno a la donación de órganos y llamó a conversar sobre el tema.

En medio de la ceremonia de conmemoración de 400 trasplantes hepáticos en el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, la autoridad reconoció los 30 años de historia de trabajo multidisciplinario del recinto asistencial.

Y también puso énfasis en la donación de órganos: “No necesitamos nuevas políticas públicas; lo que necesitamos es un cambio cultural”.

En ese sentido, aseveró que dichos cambios culturales ocurren “hablando de los temas y dándonos cuenta de que mi cambio cultural, mi cambio de actitud, puede salvar una vida, como en este caso, la vida de Emilia, que está aquí con nosotros”.

“Tenemos todas las políticas públicas necesarias para que las personas donen, pero nos falta el cambio cultural”, comentó, añadiendo que “necesitamos un cambio cultural de las familias, para que conversen este tema y en el momento del duelo las familias no se turben y decir ‘mi madre, mi padre, mi hermano, quería ser donante'”.

El director del hospital, Michel Royer, comentó que “nosotros somos el único hospital pediátrico clínico que da respuesta a niños y niñas y lo hacemos de una gran forma. Tenemos buenos resultados y ese es nuestro desafío día a día, que más allá de los problemas que tengamos sigamos dando respuesta y dando la mejor medicina, la mejor pediatría y el mejor soporte para que cada niño en nuestro país, independiente de donde esté, tenga la mejor posibilidad de vida y pueda cumplir todos sus sueños”.

Durante 2025, el 80% de los trasplantes pediátricos de la red nacional se llevaron a cabo en el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna.

De acuerdo al Minsal, Chile tiene 11 centros de referencia de trasplante hepático a nivel nacional. De ellos, 7 corresponden a centros privados y 4 a la red pública.